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Вера Брежнева стала жертвой мошенников

2 июля 2023 15:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вера Брежнева стала жертвой мошенников
Певица VERA (Вера Брежнева). Фото: Instagram/ververa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Знаменитости нередко становятся жертвами мошенников. Бывшая участница так называемого "золотого" состава группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева (Киперман) предупредила друзей и подписчиков о киберпреступниках, которые используюют ее имя.

Соответствующая сториз появилась в Instagram артистки.

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Брежнева о мошенниках

Неизвестные написали знакомой Вере в популярном мессенджере WhatsApp с мобильного номера, который начинается с +44. Это телефонный код Великобритании. Брежнева отметила, что она не меняла номер телефона уже несколько лет. Вера обратилась ко всем, кому могли написать от ее имени.

"Не присылайте мне деньги, пожалуйста! Не ведитесь на мошенников с моим фото в аккаунте", — лаконично написала Вера.

Певица не сообщила, обратилась ли она в киберполицию. Сейчас Брежнева живет за границей.

Скриншот: Instagram/ververa

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Маша Ефросинина возмущена активизацией мошенников, продающих псевдомедицинские препараты для похудения от ее имени. Также преступники привлекли и других знаменитостей, у которых Маша брала интервью.

Также мы рассказывали, что осужденная российская мошенница Анна Делви (Сорокина), о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату.

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