Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Вера Брежнева в корсете представила видео на новую украиноязычную песню arrow

Вера Брежнева в корсете представила видео на новую украиноязычную песню

12 октября 2023 11:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вера Брежнева в корсете представила видео на новую украиноязычную песню
Певица Вера Брежнева (VERA). Фото: Instagram/ververa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Вера Брежнева-Киперман, выступающая сейчас под новым псевдонимом VERA, недавно выпустила одноименный мини-альбом, презентовала клип на одну из композиций и подтвердила слухи о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Артистка решила не делать паузу после таких инфоповодов и представила mood-видео на композицию "Що, якщо?".

Клип доступен для просмотра на YouTube-канале исполнительницы.

Читайте также:

Брежнева продолжает промо альбома VERA

В новом видео 41-летняя Вера танцует на зеленой лужайке парка на фоне каруселей и горок. Зеленый корсет и красные брюки многим подписчикам Брежнева-Кипермана напомнили арбуз. В mood-видео, кроме артистки, больше никто не появился.

Традиционно для подобных клипов музыканты исполняют на камеру композицию без особого использования монтажа, спецэффектов и смены локаций.

"Муд-видео на еще один трек моего мини-альбома, который помогает мне настраиваться на положительные вибрации, и добавить цвета в жизнь", — написала Вера в соцсетях.

Также VERA поблагодарила автора этой композиции, участницы талант-шоу "Голос країни-9", которая была в команде молдавского исполнителя Дана Балана, Екатерину Бегу.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Скрипка высказался о Лободе и Брежневой во время войны. Также мы рассказывали, как Вера Брежнева стала жертвой мошенников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Сколько стоит забота о ветеранах, или какие заработки у Юлии Лапутиной

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз