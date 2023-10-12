Вера Брежнева в корсете представила видео на новую украиноязычную песню

Певица Вера Брежнева (VERA). Фото: Instagram/ververa

Певица Вера Брежнева-Киперман, выступающая сейчас под новым псевдонимом VERA, недавно выпустила одноименный мини-альбом, презентовала клип на одну из композиций и подтвердила слухи о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Артистка решила не делать паузу после таких инфоповодов и представила mood-видео на композицию "Що, якщо?".

Клип доступен для просмотра на YouTube-канале исполнительницы.

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В новом видео 41-летняя Вера танцует на зеленой лужайке парка на фоне каруселей и горок. Зеленый корсет и красные брюки многим подписчикам Брежнева-Кипермана напомнили арбуз. В mood-видео, кроме артистки, больше никто не появился.

Традиционно для подобных клипов музыканты исполняют на камеру композицию без особого использования монтажа, спецэффектов и смены локаций.

"Муд-видео на еще один трек моего мини-альбома, который помогает мне настраиваться на положительные вибрации, и добавить цвета в жизнь", — написала Вера в соцсетях.

Также VERA поблагодарила автора этой композиции, участницы талант-шоу "Голос країни-9", которая была в команде молдавского исполнителя Дана Балана, Екатерину Бегу.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Скрипка высказался о Лободе и Брежневой во время войны. Также мы рассказывали, как Вера Брежнева стала жертвой мошенников.