Верующие разозлились на Сергея Жадана и Кристину Соловий за клип с "антихристианскими ценностями"

Певец Сергей Жадан в клипе на песню "Сердце". Источник: скриншот

Священнослужители УГКЦ из львовского храма Андрея Первозванного обратилась к украинским артистам Сергею Жадану и Кристине Соловий с призывом удалить с YouTube их общий видеоклип на песню "Сердце". По их мнению, он распространяет "антихристианские ценности", хотя сам клип снимался именно там.

Об этом говорится в заявлении парафии храма св. Андрея.

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Священники возмущены

"Хотим выступить по поводу появления в сети интернет клипа "Сердце" с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были информированы", — говорится в сообщении.

Священнослужители отмечают: артисты их обманули, когда обращались к ним с просьбой предоставить место для съемки музыкального видеоклипа.

Сам же видеоклип появился у YouTube 6 часов назад и уже набрал 29 тысяч просмотров.

"Композиция "Сердце" — манифест любви к миру, которая прорастает из честности и понимания его недостатков и недостатков. Это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость. Видеоработу снимали во Львове, и часть съемок состоялась в церкви св. Андрея Первозванного. Именно поэтому в видео возникает ощущение красоты, которая существует больше времени и людей. Так же, как и настоящая любовь, преодолевающая любые преграды и предубеждения", — говорится в описании видеоклипа.

Напомним, что ранее Сергей Жадан официально расстался с женой на фоне слухов о романе с Кристиной Соловий. Впоследствии пара устроила жаркие объятия на сцене, чем подтвердила слухи о своем романе.