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Жадан, Квіткова та парамедикиня "Пташка" завітали на презентацію кліпу рок-співачки

20 жовтня 2023 17:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жадан, Квіткова та парамедикиня "Пташка" завітала на презентацію кліпу рок-співачки
Співачка Марта Липчей з військовою парамедикинею Катериною Поліщук "Пташка". Фото: менеджмент артистки
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська рок-співачка Марта Липчей презентувала нову пісню "На пристані" та кліп до неї на камерній презентації у Києві. Потужну прем’єру оцінили Жадан, "Пташка" та зіркові гості вечора.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Зіркова презентація Липчей

Нова пісня співачки про моменти, які були в житті кожного: коли відчуваєш, що не витримаєш, не переживеш, але не зупиняєшся, продовжуєш йти. За задумом режисера відео Артура Лермана, головний акцент в кліпі зроблено на створенні медитативного простору, який дозволяє глядачам зануритися у музику та відчути повноту емоцій, переданих у пісні.

 

"Гра образами у кліпі: від чорного до білого, від безсилля до відваги підкреслює той вир емоцій, який є в кожній українській жінці. Сучасні реалії змушують кожну з нас віднайти потужну силу всередині себе", — прокоментувала артистка.

 

Влад Дарвін. Фото: менеджмент артистки
Влад Дарвін. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Марта Липчей з Дашею Квітковою. Фото: менеджмент артистки
Співачка Марта Липчей з Дашею Квітковою. Фото: менеджмент артистки

 

Ілона Гвоздьова. Фото: менеджмент артистки
Ілона Гвоздьова. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Марта Липчей з військовою парамедикинею Катериною Поліщук "Пташка". Фото: менеджмент артистки
Співачка Марта Липчей з військовою парамедикинею Катериною Поліщук "Пташка". Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Марта Липчей з військовою парамедикинею Катериною Поліщук "Пташка". Фото: менеджмент артистки
Співачка Марта Липчей з військовою парамедикинею Катериною Поліщук "Пташка". Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Марта Липчей з музикантом Сергієм Жаданом. Фото: менеджмент артистки
Співачка Марта Липчей з музикантом Сергієм Жаданом. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Марта Липчей з ведучою Соломією Вітвіцькою. Фото: менеджмент артистки
Співачка Марта Липчей з ведучою Соломією Вітвіцькою. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Марта Липчей з ведучим Тімуром Мірошниченком. Фото: менеджмент артистки
Співачка Марта Липчей з ведучим Тімуром Мірошниченком. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Марта Липчей зі співачкою Олександрою Заріцькою. Фото: менеджмент артистки
Співачка Марта Липчей зі співачкою Олександрою Заріцькою. Фото: менеджмент артистки

Дебютний показ чуттєвого відео "На пристані" та потужний лайв-виступ Марти не залишив байдужих у залі. Особливо надихаюче прокоментувала побачене українська військова парамедикиня Катерина Поліщук "Пташка", яка лише на день вирвалася зі служби, щоб забрати і передати на фронт допомогу, яку Марта Липчей разом зі своєю командою зібрали на передову:

 

Презентація нового кліпу Марти Ліпчей. Фото: менеджмент артистки

"Під пісні Марти, скажу по великому секрету, дуже класно працює кулемет, під такі пісні можна їхати без фар вночі під обстрілами, але з гучною музикою, памʼятаючи, як нас підтримують класні українські люди", — сказала парамедикиня.

Поет і рок-музикант Сергій Жадан також відмітив нову роботу співачки як чуттєву, потужну й наповнену світлом пісню, а крім того, здивував неочікуваною новиною. Артист поділився, що зараз вони з Мартою працюють над спільним треком, який побачить світ уже наступного місяця:

"Нас попереду чекає співпраця: ми щойно з Мартою записали нашу спільну пісню, і вона протягом найближчого місяця з’явиться і у вигляді треку, і у вигляді кліпу", — говорить Жадан.

Після чого Марта анонсувала тур з Жаданом.

"Це буде повністю благодійний тур, кошти з якого ми віддаватимемо на потреби Збройних Сил України. Ми плануємо провести 28 концертів вже цієї зими", — розповіла співачка.

Презентація, що символічно відбулася на причалі прямо на Дніпрі, переросла у вечір теплого спілкування. Cеред гостей можна було побачити військових, героїв туру "Нескорені", які завдяки ініціативі Марти вже пройшли реабілітацію та протезування, а також представників медіа, зірок та інфлюенсерів, друзів співачки.

Нагадаємо, учасник гурту Kalush Orchestra представив нову сольну пісню.

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