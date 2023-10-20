Жадан, Квіткова та парамедикиня "Пташка" завітала на презентацію кліпу рок-співачки

Співачка Марта Липчей з військовою парамедикинею Катериною Поліщук "Пташка". Фото: менеджмент артистки

Українська рок-співачка Марта Липчей презентувала нову пісню "На пристані" та кліп до неї на камерній презентації у Києві. Потужну прем’єру оцінили Жадан, "Пташка" та зіркові гості вечора.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

Читайте також:

Зіркова презентація Липчей

Нова пісня співачки про моменти, які були в житті кожного: коли відчуваєш, що не витримаєш, не переживеш, але не зупиняєшся, продовжуєш йти. За задумом режисера відео Артура Лермана, головний акцент в кліпі зроблено на створенні медитативного простору, який дозволяє глядачам зануритися у музику та відчути повноту емоцій, переданих у пісні.

"Гра образами у кліпі: від чорного до білого, від безсилля до відваги підкреслює той вир емоцій, який є в кожній українській жінці. Сучасні реалії змушують кожну з нас віднайти потужну силу всередині себе", — прокоментувала артистка.

Влад Дарвін. Фото: менеджмент артистки

Співачка Марта Липчей з Дашею Квітковою. Фото: менеджмент артистки

Ілона Гвоздьова. Фото: менеджмент артистки

Співачка Марта Липчей з військовою парамедикинею Катериною Поліщук "Пташка". Фото: менеджмент артистки

Співачка Марта Липчей з військовою парамедикинею Катериною Поліщук "Пташка". Фото: менеджмент артистки

Співачка Марта Липчей з музикантом Сергієм Жаданом. Фото: менеджмент артистки

Співачка Марта Липчей з ведучою Соломією Вітвіцькою. Фото: менеджмент артистки

Співачка Марта Липчей з ведучим Тімуром Мірошниченком. Фото: менеджмент артистки

Співачка Марта Липчей зі співачкою Олександрою Заріцькою. Фото: менеджмент артистки

Дебютний показ чуттєвого відео "На пристані" та потужний лайв-виступ Марти не залишив байдужих у залі. Особливо надихаюче прокоментувала побачене українська військова парамедикиня Катерина Поліщук "Пташка", яка лише на день вирвалася зі служби, щоб забрати і передати на фронт допомогу, яку Марта Липчей разом зі своєю командою зібрали на передову:

Презентація нового кліпу Марти Ліпчей. Фото: менеджмент артистки

"Під пісні Марти, скажу по великому секрету, дуже класно працює кулемет, під такі пісні можна їхати без фар вночі під обстрілами, але з гучною музикою, памʼятаючи, як нас підтримують класні українські люди", — сказала парамедикиня.

Поет і рок-музикант Сергій Жадан також відмітив нову роботу співачки як чуттєву, потужну й наповнену світлом пісню, а крім того, здивував неочікуваною новиною. Артист поділився, що зараз вони з Мартою працюють над спільним треком, який побачить світ уже наступного місяця:

"Нас попереду чекає співпраця: ми щойно з Мартою записали нашу спільну пісню, і вона протягом найближчого місяця з’явиться і у вигляді треку, і у вигляді кліпу", — говорить Жадан.

Після чого Марта анонсувала тур з Жаданом.

"Це буде повністю благодійний тур, кошти з якого ми віддаватимемо на потреби Збройних Сил України. Ми плануємо провести 28 концертів вже цієї зими", — розповіла співачка.

Презентація, що символічно відбулася на причалі прямо на Дніпрі, переросла у вечір теплого спілкування. Cеред гостей можна було побачити військових, героїв туру "Нескорені", які завдяки ініціативі Марти вже пройшли реабілітацію та протезування, а також представників медіа, зірок та інфлюенсерів, друзів співачки.

Нагадаємо, учасник гурту Kalush Orchestra представив нову сольну пісню.

Раніше музикант та бітбоксер гурту Kalush Orchestra Віталій Дужик зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Євгенії.