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"Решил ходить": Владимир Дантес рассказал о будущем без Нади Дорофеевой

18 апреля 2023 11:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Владимир Дантес обратился к украинцам – певец рассказал о своих планах
Певец Владимир Дантес на интервью. Фото: youtube.com/watch?v=mGWD2zsnL1Q
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский певец, блогер и ведущий, бывший муж артистки Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился своими планами на будущее. Популярный артист рассказал, куда он хочет потратить свои деньги в следующие два года.

Соответствующий пост Владимир Дантес разместил на своей странице в Instagram.

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"Никогда нигде не брал экскурсии. И по музеям не люблю ходить. Единственный раз был в Лондоне и Париже (выходит, два раза) Но сейчас понимаю, что я хорошо знаю географию Украины, где что находится, где живописные и уникальные места, где поесть, где выпить… а вот что-то глубже… далеко не все… Решил ближайшие 2 года ходить по музеям, брать экскурсии в разных городах Украины, даже в столице… Ну, просто нужно поддерживать свое, становиться более эрудированным, ну и по правде…все это не дорого, а все что не дорого я люблю))) Какие музеи/экскурсии посоветуете?" — написал Владимир Дантес.

Поклонники украинского артиста не стали долго молчать и начали оставлять свои комментарии под его новым постом в социальной сети. Люди начали рекомендовать Владимиру Дантесу хорошие места, куда можно сходить.

"@vladimirdantes Простите, но в Киеве есть зачетный музей туалета. Это одновременно и смех и интересные факты точно стоит хоть раз попасть воспоминания на всю жизнь, да еще будет что интересное рассказать друзьям", "Харьков Морской музей возле Бекетова метро. Очень крутой дядя , который создал музей сам. Розенфельд для прогулок по городу", "Закарпатье, г.Ужгород, Старая деревня под открытым небом (рядом с Ужгородским замком). Мукачево, замок Паланок", — пишут люди в комментариях.

Комментарии со страницы Владимира Дантеса
Комментарии за страницы Владимира Дантеса. Фото: Instagram
Комментарии со страницы Владимира Дантеса
Комментарии за страницы Владимира Дантеса. Фото: Instagram

Напомним, мы писали, что украинский певец Владимир Дантес дал украинцам важные жизненные рекомендации.

Ранее мы рассказывали, что артист Владимир Дантес рассказал о трудностях воспитания детей.

Также мы сообщали, что Владимир Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой и Миши Кацурина.

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