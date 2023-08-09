"Верю в денежную фею": Тимур Мирошниченко рассказал, как зарабатывает во время войны

Ведущий Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

После полномасштабного вторжения финансовый кризис задел каждого украинца. Также досталось и представителям шоу-бизнеса, чья деятельность на время замерла. Ведущий "Евровидения" Тимур Мирошниченко признается, что безработным он не был ни одного дня.

Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

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Имеет 5 работ

Тимур Мирошниченко говорит, что когда деньги нужны, они появляются. Но для этого нужно еще немного работать 24/7.

"Если сравнивать 2022 год с 2021 годом, то это 1/10. Выгодно иметь много работ, где все равно платят. Я официальный штатный работник канала "1+1", работаю на "Суспільном", там не большая зарплата, но мало денег не бывает, все деньги нужны. Далее все начало понемногу возрождаться. У меня есть компании, бизнес который связан с творческой деятельностью. И это проблема, что кроме шоу-бизнеса я ни в чем не разбираюсь. Все мои бизнесы связаны с ивентами, телевидением и со съемками. Поэтому при ковиде "легли" и сейчас тоже. Я работаю на пяти работах, я гуру тайм-менеджмента. Чем больше занятий, тем больше успеваю и еще больше времени остается", — делится шоумен.

Без заработка, по словам звезды, не было ни одного дня. Среди источников заработка телевидение, ивенты, преподавание. Но во время войны Тимуру Мирошниченко пришлось с женой все же отказаться от определенных развлечений.

"От многого, с женой были зависимы от путешествий, есть несколько дней — полетели, поехали. Сейчас этого не хватает. Есть другой драйв, который заменяет эти путешествия. Когда иностранцы спрашивают: как мы? я отвечаю, мы как в какой-то плохой компьютерной игре. К примеру, топливный кризис, когда 5-6 часов за 5 литрами стоишь. Окей, принаровились. Окей, вы этот левел прошли, следующий левел — давай бомбить энергетическую систему, без света, генераторы. Мы подстраиваемся и идем дальше. Я не могу сказать, что я счастлив жить в этой игре. Но я счастлив, как украинцы преодолевают эти левелы и выходят на следующий. Надеюсь, что самое плохое позади. Не хочется преодолевать планетарный масштаб кризиса",— рассказал звезда.

Теперь у Тимура новая привычка — благотворительность, которой стало во много раз больше. У ведущего сейчас десятки благотворительных мероприятий в месяц. Он делает донаты, создавая благотворительные проекты, приносящие стране миллионы.

"Благотворительность была в моей жизни, до 24 февраля 2022 года, один раз в месяц я что-то делал, проводил благотворительное мероприятие, или деньги донатил. Сейчас это ежедневная привычка, и я думаю, что она останется. Это круто помогать, если имею возможность. Это и твою карму подчищает, и в целом, это война доказала, что по одному мы можем много, а вместе — все", — убежден Тимур Мирошниченко.

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