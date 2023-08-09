“Вірю у грошову фею”: Тімур Мірошниченко розповів, як заробляє під час війни

Ведучий Тімур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Після повномасштабного вторгнення фінансова криза зачепила кожного українця. Також дісталося і представникам шоу-бізнесу, чия діяльність на деякий час завмерла. Ведучий "Євробачення" Тімур Мірошниченко зізнається, безробітним він не був жодного дня.

Про це він розповів в інтерв'ю Маші Єфросініної у рубриці "Екзамен. Нова реальність".

Читайте також:

Має 5 робіт

Тімур Мірошниченко говорить, що, коли гроші потрібні, вони з'являються. Але для цього потрібно ще "трохи працювати 24/7".

"Якщо порівнювати 2022 рік з 2021 роком, то це 1/10. Вигідно мати багато робіт, десь все одно платять. Я офіційний штатний працівник каналу "1+1", працюю на "Суспільному", там не велика зарплата, але мало грошей не буває, всі гроші потрібні. Далі все почало потрошку відроджуватися. У мене є компанії, бізнес який пов'язаний із творчою діяльністю. І це проблема, що крім шоу-бізнесу я в нічому не розбираюся. Всі мої бізнеси пов'язані з івентами, телебаченням та зі зйомками. Тому при ковіді "лягли" і зараз теж. Я працюю на п'яти робота, я гуру з тайм-менеджменту. Чим більше занять, тим більше встигаю і ще більше часу залишається", — ділиться шоумен.

Без заробітку, за словами зірки, не було жодного дня. Серед джерел заробітку телебачення, івенти, викладання. Але під час війни Тімуру Мірошниченко довелося з дружиною все ж таки відмовитися від певних розваг.

"Від багато чого, з дружиною були залежні від подорожей, є кілька днів — полетіли, поїхали. Зараз цього не вистачає. Є інший драйв, який заміняє ці подорожі. Коли іноземці питають: як ми? я відповідаю, ми як в якійсь поганій комп'ютерній грі. Наприклад паливна криза, коли 5-6 подин за 5 літрами стоїш. Окей, прилаштувалися. Окей, ви цей левел пройшли наступний левел — давай бомбити енергетичну систему, без світла, генератора. То ми прилаштовуємося і йдемо далі. Я не можу сказати, що я щасливий жити в цій грі. Але я щасливий, як українці долають ці левели і виходять на наступний. Сподіваюсь, що найгірше позаду. Не хочеться долати планетарного масштабу кризи", — розповів зірка.

Тепер у Тімура нова звичка — благодійність, якої стало в багато разів більше. У ведучого зараз десятки заходів благодійних на місяць. Він робить донати, створюючи благодійні проекти, які приносять країні мільйони.

"Благодійність була в моєму житті, до 24 лютого 2022 році, один раз на місяць я щось робив, чи благодійний захід провів, чи грошей задонатив. Зараз це щоденна звичка, і я думаю, що вона збережеться. Це круто допомагати, якщо маю можливість. Це і твою карму підчищає і в цілому, це війна довела, що по одному ми можемо багато, а разом — все", — переконаний Тімур Мірошниченко.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко розчулила історією про першу зустріч з прийомним сином.

Раніше Тімур Мірошниченко замилував ніжним фото з прийомним сином.