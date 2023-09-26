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Изысканная Кейт Миддлтон посетила фабрику, которой когда-то владели ее предки

26 сентября 2023 16:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Изысканная Кейт Миддлтон наведалась на фабрику, которой когда-то владели ее предки.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила фабрику с официальным визитом. В свое время предприятием владели ее предки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Экскурсия принцессы по фабрике

Кейт Миддлтон была в элегантном темно-зеленом костюме во время посещения текстильной фабрики в Лидсе, когда-то принадлежавшей ее семье. Ее предки владели бизнесом, который в то время был известен как William Lupton & Co, прежде чем продать его AW Hainsworth в 1958 году.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с сотрудницей фабрики. Фото: Reuters
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с сотрудницей фабрики. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время экскурсии по фабрике, которая когда-то принадлежала ее семье. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время экскурсии по фабрике, которая когда-то принадлежала ее семье. Фото: Reuters

41-летняя принцесса появилась в приподнятом настроении на фабрике, которая была основана в 1773 году и производит британскую шерстяную ткань.

Во время своего визита принцесса Уэльская, давно интересующаяся историей собственной семьи, получила экскурсию по фабрике, а также более глубокое понимание связи ее предков с бизнесом.

Для выхода в Лидсе Кейт надела элегантный зеленый брючный костюм от Burberry, сочитав модный пиджак и брюки с белой блузой.

Принцесса впервые надела этот костюм, когда она встречала кронпринца Хокона и кронпринцессу Норвегии Мэтте-Марит в Великобритании в марте.

На этот раз она сочитала наряды с каблуками в тон и массивными золотыми украшениями.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время экскурсии по фабрике, которая когда-то принадлежала ее семье. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время экскурсии по фабрике, которая когда-то принадлежала ее семье. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время экскурсии по фабрике, которая когда-то принадлежала ее семье. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время экскурсии по фабрике, которая когда-то принадлежала ее семье. Фото: Reuters

Принцесса выбрала набор золотых сережек от экологичного британского ювелирного бренда Shyla London. А также надела золотое ожерелье стоимостью 234 фунта стерлингов от Лауры Ломбарди.

Шерстяная фабрика обеспечивала одеждой королевскую семью на протяжении многих десятилетий.

Они даже подготовили принцу Уильяму униформу для его свадьбы в 2011 году, аккуратно представив необычную историю его невесты.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом не жалеют времени на общение с подданными. В разговоре с Telegraph источник сообщил, что пара "знает, чего хочет", когда дело доходит до их рабочей жизни, добавив, что они "редактируют собственные речи и засыпают помощников вопросами о каждой задаче".

Источник добавил, что Уильям и Кейт вместе со своими детьми, десятилетним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи станут "будущим монархии".

"У него удивительная преданность долгу и службе. Он очень серьезно относится к роли и невероятно сосредоточен на упорной работе, а также на поддержке своего отца как короля", — добавляет источник.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

Ранее Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоции во время официального выхода.

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