Изысканная Кейт Миддлтон наведалась на фабрику, которой когда-то владели ее предки.

Изысканная Кейт Миддлтон посетила фабрику, которой когда-то владели ее предки
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила фабрику с официальным визитом. В свое время предприятием владели ее предки.
Об этом пишет Daily Mail.
Экскурсия принцессы по фабрике
Кейт Миддлтон была в элегантном темно-зеленом костюме во время посещения текстильной фабрики в Лидсе, когда-то принадлежавшей ее семье. Ее предки владели бизнесом, который в то время был известен как William Lupton & Co, прежде чем продать его AW Hainsworth в 1958 году.
41-летняя принцесса появилась в приподнятом настроении на фабрике, которая была основана в 1773 году и производит британскую шерстяную ткань.
Во время своего визита принцесса Уэльская, давно интересующаяся историей собственной семьи, получила экскурсию по фабрике, а также более глубокое понимание связи ее предков с бизнесом.
Для выхода в Лидсе Кейт надела элегантный зеленый брючный костюм от Burberry, сочитав модный пиджак и брюки с белой блузой.
Принцесса впервые надела этот костюм, когда она встречала кронпринца Хокона и кронпринцессу Норвегии Мэтте-Марит в Великобритании в марте.
На этот раз она сочитала наряды с каблуками в тон и массивными золотыми украшениями.
Принцесса выбрала набор золотых сережек от экологичного британского ювелирного бренда Shyla London. А также надела золотое ожерелье стоимостью 234 фунта стерлингов от Лауры Ломбарди.
Шерстяная фабрика обеспечивала одеждой королевскую семью на протяжении многих десятилетий.
Они даже подготовили принцу Уильяму униформу для его свадьбы в 2011 году, аккуратно представив необычную историю его невесты.
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом не жалеют времени на общение с подданными. В разговоре с Telegraph источник сообщил, что пара "знает, чего хочет", когда дело доходит до их рабочей жизни, добавив, что они "редактируют собственные речи и засыпают помощников вопросами о каждой задаче".
Источник добавил, что Уильям и Кейт вместе со своими детьми, десятилетним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи станут "будущим монархии".
"У него удивительная преданность долгу и службе. Он очень серьезно относится к роли и невероятно сосредоточен на упорной работе, а также на поддержке своего отца как короля", — добавляет источник.
Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.
Ранее Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоции во время официального выхода.