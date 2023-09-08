Изысканная Кейт Миддлтон собственным образом почтила память Елизаветы II

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон почтила память покойной Елизаветы II, надев ее серьги. Принцесса Уэльская с мужем прибыли на мемориальную службу по случаю первой годовщины смерти королевы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц и принцесса Уэльские приехали на частную службу в Уэльсе. Семья посетила собор Святого Дэвида в Сент-Дэвидсе, в графстве Пембрукшир.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

41-летняя принцесса Уэльская сочетала серьги с бриллиантами и жемчугом с бордовым пальто от лондонского дизайнера Eponine для церковной службы в соборе Святого Давида в Пембрукшире.

Она дополнила образ сумкой Mulberry, которую она брала несколько раз с 2017 года, и туфлями на каблуке Gianvito Rossi, которые также бувала раньше. Кейт Миддлтон надела это пальто во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 2022 году, а серьги она надевала, чтобы воздать должное Ее Величеству раньше, в частности во время воскресной службы памяти в 2020 году.

Кейт и королева раньше выбирали серьги в очень особых случаях, как, например, покинуть роддом с принцем Луи в 2018 году.

В 2012 году королева носила серьги во время службы благодарности и процессии в карете во время празднования своего бриллиантового юбилея.

Кейт также выходила в них в Нидерландах в 2016 году во время своего первого официального сольного визита за границу без принца Уильяма.

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