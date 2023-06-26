Екатерина Осадчая высказалась о действиях Пригожина в России – спектакль окончен

"Спектакль окончен": Екатерина Осадчая о "недонаступлении" Пригожина в России
Известная украинская телеведущая и ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая прокомментировала ситуацию в России. Популярная ведущая высказалась о том, как Пригожин пошел в наступление в России, но затем решил развернуть свои войска и пойти обратно.
Соответствующую публикацию Екатерина Осадчая разместила на своей странице в Instagram.
Наверное, каждый человек следил в сети за тем, как в России Пригожин со своими войсками шел в наступление. Украинцы очень радовались такой ситуации, но недолго, ведь Пригожин через некоторое время решил не идти на Москву и развернуть свою армию.
Это решила прокомментировать украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая сразу же начала недовольно высказываться. Ведущая считает это настоящим спектаклем и отметила, что она не понимает, почему Пригожин так быстро решил сдаться.
"Спасибо, спектакль окончен. Меня интересует один вопрос — чего так испугался Пригожин, что еще утром всех крыл матом и шел на Москву, а под вечер договорился о гарантиях для себя, мне не клеится такое геройство. Просто мы люди другие, и мы, если говорим А, то Б — доведение начатого до конца. Верим в ВСУ, донатим, не расслабляемся ни на минуту", — написала Екатерина Осадчая.
Пользователи сети, которые следили за действиями Пригожина, решили не молчать и обсудить его поступок. Люди стали недовольно обсуждать эту ситуацию, оставляя свои комментарии под публикацией Екатерины Осадчей.
- Спектакль был для того, чтобы Путин убрал всех, кто пойдет за Пригожиным, так он обнаружил всех предателей, и скоро их не станет. Так что весь спектакль был именно для этого
- Полностью соглашаюсь. Все очень похоже на постановку. У нас люди не бегали бы так медленно и очень радостно с телефонами, будь на улицах угроза вооруженного восстания… Театр абсурда
- Потому что это был цирк. С самого начала с какой-то целью против Украины
- Я думаю, что спектакль. Из информпространства почти исчезла Каховская трагедия с ее ужасающими последствиями. И это первое глобальное, что упоминается
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