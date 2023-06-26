Екатерина Осадчая высказалась о действиях Пригожина в России – спектакль окончен

Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая во время интервью. Фото: скриншот из Instagram

Известная украинская телеведущая и ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая прокомментировала ситуацию в России. Популярная ведущая высказалась о том, как Пригожин пошел в наступление в России, но затем решил развернуть свои войска и пойти обратно.

Соответствующую публикацию Екатерина Осадчая разместила на своей странице в Instagram.

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Наверное, каждый человек следил в сети за тем, как в России Пригожин со своими войсками шел в наступление. Украинцы очень радовались такой ситуации, но недолго, ведь Пригожин через некоторое время решил не идти на Москву и развернуть свою армию.

Это решила прокомментировать украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая сразу же начала недовольно высказываться. Ведущая считает это настоящим спектаклем и отметила, что она не понимает, почему Пригожин так быстро решил сдаться.

"Спасибо, спектакль окончен. Меня интересует один вопрос — чего так испугался Пригожин, что еще утром всех крыл матом и шел на Москву, а под вечер договорился о гарантиях для себя, мне не клеится такое геройство. Просто мы люди другие, и мы, если говорим А, то Б — доведение начатого до конца. Верим в ВСУ, донатим, не расслабляемся ни на минуту", — написала Екатерина Осадчая.

Пользователи сети, которые следили за действиями Пригожина, решили не молчать и обсудить его поступок. Люди стали недовольно обсуждать эту ситуацию, оставляя свои комментарии под публикацией Екатерины Осадчей.

Спектакль был для того, чтобы Путин убрал всех, кто пойдет за Пригожиным, так он обнаружил всех предателей, и скоро их не станет. Так что весь спектакль был именно для этого

Полностью соглашаюсь. Все очень похоже на постановку. У нас люди не бегали бы так медленно и очень радостно с телефонами, будь на улицах угроза вооруженного восстания… Театр абсурда

Потому что это был цирк. С самого начала с какой-то целью против Украины

Я думаю, что спектакль. Из информпространства почти исчезла Каховская трагедия с ее ужасающими последствиями. И это первое глобальное, что упоминается

Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram

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