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"Спектакль окончен": Екатерина Осадчая о "недонаступлении" Пригожина в России

26 июня 2023 12:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Екатерина Осадчая высказалась о действиях Пригожина в России – спектакль окончен
Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая во время интервью. Фото: скриншот из Instagram
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская телеведущая и ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая прокомментировала ситуацию в России. Популярная ведущая высказалась о том, как Пригожин пошел в наступление в России, но затем решил развернуть свои войска и пойти обратно.

Соответствующую публикацию Екатерина Осадчая разместила на своей странице в Instagram.

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Наверное, каждый человек следил в сети за тем, как в России Пригожин со своими войсками шел в наступление. Украинцы очень радовались такой ситуации, но недолго, ведь Пригожин через некоторое время решил не идти на Москву и развернуть свою армию.

Это решила прокомментировать украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая сразу же начала недовольно высказываться. Ведущая считает это настоящим спектаклем и отметила, что она не понимает, почему Пригожин так быстро решил сдаться.

"Спасибо, спектакль окончен. Меня интересует один вопрос — чего так испугался Пригожин, что еще утром всех крыл матом и шел на Москву, а под вечер договорился о гарантиях для себя, мне не клеится такое геройство. Просто мы люди другие, и мы, если говорим А, то Б — доведение начатого до конца. Верим в ВСУ, донатим, не расслабляемся ни на минуту", — написала Екатерина Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Пользователи сети, которые следили за действиями Пригожина, решили не молчать и обсудить его поступок. Люди стали недовольно обсуждать эту ситуацию, оставляя свои комментарии под публикацией Екатерины Осадчей.

  • Спектакль был для того, чтобы Путин убрал всех, кто пойдет за Пригожиным, так он обнаружил всех предателей, и скоро их не станет. Так что весь спектакль был именно для этого
  • Полностью соглашаюсь. Все очень похоже на постановку. У нас люди не бегали бы так медленно и очень радостно с телефонами, будь на улицах угроза вооруженного восстания… Театр абсурда
  • Потому что это был цирк. С самого начала с какой-то целью против Украины
  • Я думаю, что спектакль. Из информпространства почти исчезла Каховская трагедия с ее ужасающими последствиями. И это первое глобальное, что упоминается
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей
Комментарии со страницы Екатерины Осадчей. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Екатерина Осадчая обратилась к поклонникам.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная ведущая Екатерина Осадчая высказалась об атаке Киева россиянами.

Также мы сообщали о том, что украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о характере своих сыновей.

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