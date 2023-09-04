Выступления всех участников первого эпизода шоу "Голос країни-13": видео

Тренеры шоу "Голос країни-13". Фото: Google

Накануне в эфире вышел первый эпизод шоу "Голос країни-13", впервые снимавшегося за границей. На так называемых "слепых прослушиваниях" тренеры отбирали участников.

Видео с выступлениями участников доступны на YouTube-канале шоу "Голос країни-13", сообщает телеканал "1+1".

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Участники первого этапа

Первой на сцену вышла харьковчанка Галина Печенежская. Женщина с самого начала полномасштабного вторжения живет в Германии. Галина вспомнила о своей великой мечте стать певицей и организовала украинский хор при немецкой церкви, в котором поют как украинские народные песни, так и песни в стиле госпел.

Вокалистка исполнила хит KUPALA от Jerry Heil, alyona alyona и Ela. К ней повернулись все тренеры. Галина выбрала команду Юлии Саниной, став первой участницей в ее команде.

Следующий участник, Гидаят Сеидов, родился в городе Баку (Азербайджан), но прожил в Харькове всю жизнь. Парень закончил консерваторию, поет и преподает вокал. Гидаят мощно и одновременно чувственно исполнил композицию из репертуара британской певицы Адель. К участнику развернулись все четверо тренеров. Он выбрал команду Артема Пивоварова.

25-летний одессит Юрий Городецкий — командир комендантского взвода тылового обеспечения ВСУ и отец двух сыновей. Защитник нашей страны и вокалист говорит, что ему важно, чтобы дети росли и жили в свободной европейской стране. Каждый раз идя на передовую, Юрий не забывает о гитаре и каждая такая командировка не проходит без его концерта.

На сцене "Голосу країни" военный исполнил гимн столицы Украины — "Києве мій". К Юрию повернулись Иван Клименко и Надя Дорофеева. Талантливый защитник выбрал команду Нади.

Другие выступления

Напомним, ранее мы писали, что бэк-вокалистка Джамалы пришла на "Голос країни": к кому из тренеров попала. Также мы рассказывали, как стилисты "Голоса країни-13" одевали тренеров нового европейского сезона.