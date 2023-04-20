Выступила против войны: российскую певицу Елену Темникову заблудили на "Муз-ТВ"

Певица Елена Темникова. Фото: росСМИ

Российские исполнители продолжают попадать в скандалы из-за войны в Украине. Певец Jah Khalib, который в начале полномасштабного вторжения поддержал украинцев, испугался отмены концертов в России и поспешил оправдаться . Теперь под раздачу попала певица Елена Темникова, которая 24 февраля открыто осудила войну.

Издание Meduza сообщило, что российский пропагандистский канал "Муз-ТВ" в своем документальном фильме "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд"" просто заблюрил изображение исполнительницы.

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Подробности скандала

Известно, что в начале войны Елена Темникова сделала антивоенный пост в своем Instagram и сообщила о том, что ее друзья находятся в Киеве под обстрелами.

Сообщение певицы Елены Темниковой в Instagram. Фото: Instagram/lenatemnikovaofficial

Позже исполнительница удалила этот пост, но пропагандисты с "Муз-ТВ" решили, на всякий случай, "удалить" Темникову из фильма, заблюрив ее изображение.

Известно, что после 24 февраля певица больше не делала громких заявлений по поводу войны в Украине и пока никак не прокомментировала ситуацию со скандалом.

Напомним, что рэпер Потап извинился перед украинцами за песню "Волонтер", а Настя Каменских представила патриотическую капсульную коллекцию одежды.