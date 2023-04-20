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Виступила проти війни: російську співачку Олену Темнікову заблюрили на "Муз-ТВ"

20 квітня 2023 18:14
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Виступила проти війни: російську співачку Олену Темнікову заблюрили на "Муз-ТВ"
Співачка Олена Темнікова. Фото: росЗМІ
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Російські виконавці продовжують потрапляти у скандали через війну в Україні. Cпівак Jah Khalib, який на початку повномаштабного вторгнення підтримав українців, злякався відміни концертів у Росіі та поспішив виправдатися.Тепер під роздачу потрапила співачка Олена Темнікова, яка 24 лютого відкрито засудила війну.

Видання Meduza повідомило, що російський пропагандистський канал "Муз-ТВ" у своєму документальному фільмі "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд"" просто заблюрив зображення виконавиці.

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Подробиці скандалу

Відомо, що на початку війни Олена Темнікова зробила антивоєнний допис у своєму Instagram та повідомила про те, що її друзі знаходяться у Києві під обстрілами.

Допис співачки Олени Темнікової в Instagram. Фото: Instagram/lenatemnikovaofficial

Пізніше виконавиця видалила цей допис, але пропагандисти з "Муз-ТВ" вирішили, про всяк випадок, "видалити" Темнікову з фільму, заблюривши її зображення.

Відомо, що після 24 лютого співачка більше не робила гучних заяв щодо війни в Україні і поки ніяк не прокоментувала ситуацію зі скандалом.

Нагдаємо, що репер Потап вибачився перед українцями за пісню "Волонтер", а Настя Каменських представила патріотичну капсульну колекцію одягу.

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