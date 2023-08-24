День Незалежності: Виталий Козловский эмоционально обратился к украинцам с передовой

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский эмоционально поздравил Украину с Днем Независимости. Артист обратился с речью к украинцам.

Свое обращение Козловский опубликовал в Instagram.

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Давайте не ссориться

Певец Виталий Козловский несколько дней провел в Киеве, и уже вернулся на фронт. Артист по случаю Дня Независимости Украины записал обращение к своим согражданам. На видео звезда позирует в военной форме и призывает украинцев идти вместе к победе.

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Каждый сантиметр родной земли, который удалось отстоять, пропитан кровью…Это самая высокая цена, которую мы платим за право свободно жить у себя дома и строить свое будущее. Давайте не забывать об этом. Давайте говорить на украинском со своими детьми. Благодарить и помогать военным. Давайте не ссориться, а объединяться. Ибо одну ветку переломить легко. А целую охапку, невозможно. Мы украинцы! И это гордость! Мы боремся ради Победы и мы ее обретем. Чем будем больше объединены, тем быстрее. Слава Украине! С Днем Независимости", — сказал музыкант.

Виталий Козловский служит в штурмовой бригаде "Рубеж". Защитник рассказал, что был в смертельной опасности и поблагодарил Бога, что остался жив.

Ранее уставший Козловский показал фото из окопа на передовой.

Напомним, Козловский показал жизнь на передовой.