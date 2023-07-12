Виталий Козловский показал, как изменились условия его жизни после мобилизации
Известный украинский певец и заслуженный артист Украины Виталий Козловский проходит боевую подготовку. Звезда скоро присоединится к рядам ВСУ.
Видео с военных учений появилось на официальной странице Виталия Козловского в Instagram.
Пушистые друзья
Певец недавно получил повестку и отправился в армию. Теперь вместо привычного уютного дома и сцены артист проводит время в полевых условиях. Компанию Виталию составили коты, с которыми он приветливо пообщался.
Артист не скрывает, что подготовка дается ему непросто. По словам Виталия, первая неделя была напряженной и интенсивной. Артист чувствовал усталость как физическую, так и моральную. Иногда от нагрузки словно не хватает энергии.
Напомним, украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.
Ранее известный исполнитель Виталий Козловский показал, как он стреляет из оружия.