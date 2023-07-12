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Виталий Козловский показал, как изменились условия его жизни после мобилизации

12 июля 2023 20:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Виталий Козловский показал, как изменились условия его жизни после мобилизации
Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Известный украинский певец и заслуженный артист Украины Виталий Козловский проходит боевую подготовку. Звезда скоро присоединится к рядам ВСУ.

Видео с военных учений появилось на официальной странице Виталия Козловского в Instagram.

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Певец недавно получил повестку и отправился в армию. Теперь вместо привычного уютного дома и сцены артист проводит время в полевых условиях. Компанию Виталию составили коты, с которыми он приветливо пообщался.

 

Певец Виталий Козловский показал жизнь в полевых условиях. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Певец Виталий Козловский показал жизнь в полевых условиях. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Певец Виталий Козловский показал жизнь в полевых условиях. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Певец Виталий Козловский показал жизнь в полевых условиях. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Артист не скрывает, что подготовка дается ему непросто. По словам Виталия, первая неделя была напряженной и интенсивной. Артист чувствовал усталость как физическую, так и моральную. Иногда от нагрузки словно не хватает энергии.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.

Ранее известный исполнитель Виталий Козловский показал, как он стреляет из оружия.

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