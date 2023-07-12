Виталий Козловский показал, как изменились условия его жизни после мобилизации

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Известный украинский певец и заслуженный артист Украины Виталий Козловский проходит боевую подготовку. Звезда скоро присоединится к рядам ВСУ.

Видео с военных учений появилось на официальной странице Виталия Козловского в Instagram.

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Певец недавно получил повестку и отправился в армию. Теперь вместо привычного уютного дома и сцены артист проводит время в полевых условиях. Компанию Виталию составили коты, с которыми он приветливо пообщался.

Певец Виталий Козловский показал жизнь в полевых условиях. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский показал жизнь в полевых условиях. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский показал жизнь в полевых условиях. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский показал жизнь в полевых условиях. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Артист не скрывает, что подготовка дается ему непросто. По словам Виталия, первая неделя была напряженной и интенсивной. Артист чувствовал усталость как физическую, так и моральную. Иногда от нагрузки словно не хватает энергии.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.

Ранее известный исполнитель Виталий Козловский показал, как он стреляет из оружия.