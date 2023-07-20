Виталий Козловский принял присягу перед тем, как отправиться на фронт

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский закончил военную подготовку и принял присягу. Артист в ближайшее время отправится на фронт.

Об этом Козловский сообщил в своем Instagram.

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Певец показал видео, на котором присягает на верность Родине. В видео Козловский со своими собратьями дает слово, что будет защищать страну. Также артист показал, как его с другими солдатами благословил священник.

Певец Виталий Козловский. Фото: https://www.instagram.com/vkozlovsky_music/

"Военную присягу — принял. Присягаю никогда не изменять украинскому народу", — подписал видео в соцсети певец.

В сети фоловеры не могли удержаться, чтобы не выразить свои слова гордости за артиста и пожелали ему беречь себя.

В июне Виталий Козловский был мобилизован в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку и закончил учебу, после которой его ждет распределение на фронт.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.

Ранее известный исполнитель Виталий Козловский показал, как стреляет из оружия.