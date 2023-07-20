Виталий Козловский принял присягу перед тем, как отправиться на фронт
Певец Виталий Козловский закончил военную подготовку и принял присягу. Артист в ближайшее время отправится на фронт.
Об этом Козловский сообщил в своем Instagram.
Настоящий мужчина
Певец показал видео, на котором присягает на верность Родине. В видео Козловский со своими собратьями дает слово, что будет защищать страну. Также артист показал, как его с другими солдатами благословил священник.
"Военную присягу — принял. Присягаю никогда не изменять украинскому народу", — подписал видео в соцсети певец.
В сети фоловеры не могли удержаться, чтобы не выразить свои слова гордости за артиста и пожелали ему беречь себя.
В июне Виталий Козловский был мобилизован в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку и закончил учебу, после которой его ждет распределение на фронт.
Напомним, украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.
Ранее известный исполнитель Виталий Козловский показал, как стреляет из оружия.