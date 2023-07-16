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Утонченная Кейт Мидллтон раздала трофеи в особых украшениях

16 июля 2023 08:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Утонченная Кейт Мидллтон раздала трофеи в особых украшениях
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На Уимблдоне прошел женский финал по теннису. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон как всегда привлекла к себе внимание не меньше спортсменов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Большая поклонница тенниса Кейт Миддлтон уже много лет является покровительницей Всеанглийского клуба большого тенниса. Жена принца Уильяма всегда вручает трофеи после окончания турнира Уимблдона.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с теннисисткой Онс Жабер. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с теннисисткой Онс Жабер. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Кейт вышла в люди в платье от Self-Portrait лаймового оттенка. Дополнила образ туфлями Gianvito Rossi, замшевым клатчем с золотой цепочкой от Emmy London, серьгами в виде цветов из жемчуга Cassandra Goad и золотым браслетом Halcyon Days с аквамаринами, который Кейт уже неоднократно надевала. Кстати, серьги для Кейт особенные. Она их надевала на крестины своего сына, принца Луи.

После финальной партии герцогиня подошла к шестой ракетке мира Онс Жабер, занявшей второе место. Спортсменка была очень расстроена. Принцесса нашла нужные слова, чтобы успокоить и поддержать Жабер, а затем вручила трофей победительнице — Маркете Вондроушовой.

Ранее экс-первая ракетка мира и 20-кратный чемпион "Больших шлемов" Роджер Федерер встретился с Кейт Миддлтон на корте Уимбелдона. Там теннисист выиграл свой первый титул 20 лет назад.

Принцесса Уэльская и легендарный теннисист должны были сыграть вместе в прошлом году, но дуэль пришлось отложить из-за похорон королевы Елизаветы II. Федерер, близкий друг семьи Миддлтон, даже был приглашен на свадьбу сестры Кейт, Пипы, в 2017 году, а также преподал частный урок по теннису принцу Джорджу.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила очередным стильным выходом. На этот раз вдохновлялась жена принца Уильяма модным образом его мамы, принцессы Дианы.

Ранее королевская семья Великобритании посетила торжественный парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.

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