"Выехала из Украины": экс-директор Ротару рассекретил местонахождение певицы

Певица София Ротару. Фото: росСМИ

С начала полномасштабной войны 75-летняя Национальная легенда Украины певица София Ротару ни разу не появилась на публике. Очень редко она делает публикации в соцсетях. Поэтому на информации о ее местонахождении часто спекулируют. Впрочем, по словам бывшего директора Софии Ротару, она сейчас за границей.

Об этом сообщают росСМИ.

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Где София Ротару

До недавнего времени было известно, что артистка вернулась из Италии, где у нее вилла, в село Маршинцы Черновицкой области, в котором она родилась и выросла. Потом ходили слухи, что София Михайловна вернулась в свое имение под Киевом.

Сейчас же, по информации ее бывшего директора, Сергея Лаврова (нет, это не тот, что в очках и образе обезьяны), певица находится не в Украине, а в Европе.

"В Германии. Она туда выезжает ежегодно, делает процедуры для профилактики, находится в отличной форме. У нее все хорошо. Недавно только разговаривали", — заявил россиянин.

Лавров отметил, что и сейчас к Ротару поступают предложения по выступлениям. Состоятельные люди готовы выкладывать огромные деньги. Недавно звезде предлагали семь миллионов рублей (более 86 тысяч долларов).

"У меня было несколько заказов на нее. Она отказалась, не начала выступать. Но ее можно понять", — подытожил Лавров.

Певица София Ротару. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что София Ротару отреагировала на массированный ракетный обстрел страны. Также мы рассказывали, что оккупанты планируют конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму и Москве.