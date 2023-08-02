Визит на передовую и в госпитали: Лобода показала редкие кадры из путешествия по Украине

Певица Светлана Лобода. Фото: facebook.com/loboda.official

Светлана Лобода показала редкие кадры своего частного видео-дневника из поездки по Украине. Звезда побывала в разных уголках страны.

Видео певица поделилась в своих социальных сетях.

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Хот-доги на заправках и сон в дороге

Певица Светлана Лобода провела почти месяц в дороге по Украине, уделив особое внимание восточным областям и фронтовой зоне. В импровизированном блоге артистки, помимо прочего — визит на передовую и в госпиталь, встречи с волонтерами в Запорожье и Херсоне, знакомства с местными жителями в Днепре, Николаеве, Кривом Роге и Харькове.

Лобода решила не скрывать и то, что оставалось за кадром самих визитов — сон в машине, хот-доги на заправках и ночевки в бомбоубежище.

Певица призналась, что это была дорога, которую она должна была пройти.

"Я привыкла видеть Украину через окно машины, стремительно спеша на выступления, съемочные площадки, студии записи. Сейчас мне необходимо было ее почувствовать, несмотря на то, сколько времени на это уйдет и кто и что об этом напишет", — рассказала звезда.

Напомним, певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС.

Ранее Лобода опубликовала видео из Херсона.