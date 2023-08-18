Влад Яма показал новое фото из-за границы – что говорят в сети

Украинский танцовщик Влад Яма в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский хореограф и постоянный член жюри танцевального проекта "Танцы со звездами" Влад Яма показал новое фото из-за границы. Украинский танцовщик, который сейчас находится в США, показал фото из известной гостиницы в Мексике.

Соответствующим фото Влад Яма поделился на своей странице в Instagram.

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Публикация Влада Ямы

Украинский танцовщик поделился новой фотографией, где находится в одной из самых известных гостиниц города Тулум в Мексике — Azulik. Влад Яма отметил, что фотографию он якобы сделал еще до начала полномасштабного вторжения.

Известный хореограф рассказал, как все изменилось с начала полномасштабной войны в Украине.

"Крутил галерею телефона (как свою жизнь) и еще раз убедился, насколько все изменилось с 24.02.22. И это не о геолокации. Настроение, энергия, общение, планы, улыбка, взгляд… Но верю, что добро победит, иначе… А сейчас — новое состояние, планы и мысли... Фото от 3.01.2022", — написал Влад Яма.

Публикация украинского хореографа Влада Ямы. Фото: скриншот с YouTube

Под новой фотографией украинского хореографа начали появляться разные комментарии, где его подписчики и пользователи сети высказали свое мнение касательно него.

Пост выглядит, как оправдание себя

Помогайте нашей стране и нашим воинам бороться с этой нечистью (я раньше видела, что вы помогли парню с протезом, спасибо)

А я крутила ленту инсты, и теперь пытаюсь понять, почему подписана на этого путешественника в шляпе

Комментарии со страницы Влада Ямы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Влада Ямы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Влада Ямы. Фото: скриншот из Instagram

Жизнь за границей

Известно, что украинский хореограф живет со своей женой Лилианой и маленьким сыном Леоном в Майами. Как говорил Влад Яма во время интервью Славе Демину, ему удалось уехать очень быстро и еще до того, как украинским мужчинам запретили ехать за пределы Украины.

Также известно, что за границей Влад Яма организовывает различные благотворительные мастер-классы и мероприятия в поддержку Украины во время войны. Он еще не вернулся в Украину, поэтому украинцы резко изменили свое мнение касательно него.

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