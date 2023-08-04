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Влад Яма після хейту неочікувано отримав подяку від ЗСУ

4 серпня 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Влад Яма отримав подяку від ЗСУ – фото
Український танцівник Влад Яма під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український хореограф і танцівник Влад Яма шокував публіку неочікуваним подарунком. Український танцівник неочікувано похвалився подякою, яку він отримав від захисників Збройних сил України за підтримку та допомогу.

Відповідну фотографію Влад Яма розмістив у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Як відомо, український танцівник вже досить довгий час перебуває зі своєю сім’єю у США, через що він отримує дуже багато критики від українців. Люди незадоволені тим, що Влад Яма зараз не в Україні та відкрито показує своє життя за кордоном.

Влад Яма
Український танцівник Влад Яма у шоу "Ліга сміху". Фото: скриншот з YouTube

Неочікуваний подарунок від ЗСУ

Цього разу український танцівник та постійний суддя шоу "Танці з зірками" здивував українську публіку, розмістивши дуже цікаву фотографію в розділі Stories в Instagram. Він показав подяку, яку йому вручили військові ЗСУ.

Дивлячись на цю подяку, можна побачити, що її вручило командування та особовий склад 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Там вказано, що фонд, до складу якого входить хореограф, дуже допомагає Україні, зміцнюючи оборонну здатність та підтримуючи армію.

Скриншот зі Stories Влада Ями
Stories Влада Ями з подякою від військових. Фото: скриншот з Instagram

"Ми раді, що в очах вашої компанії ми завжди знаходимо ту необхідну підтримку, яка дає можливість підвищити бойовий дух військовослужбовців та відчувати себе потрібним! Ще раз дякуємо Вам за те, що завжди можемо покластися на Вашу допомогу. Разом із Вами ми пришвидшуємо нашу перемогу", — написано у подяці, врученій українському хореографу. 

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Слава Дьомін розповів про проблеми з українським танцівником Владом Ямою. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Юрій Горбунов припустив, чи повернеться танцівник і хореограф Влад Яма до України. 

Також ми повідомляли про те, що актор Євген Кошовий висловив свою думку про українського хореографа Влада Яму.

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