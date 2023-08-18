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Влад Яма під час війни в Україні показав нову фотографію з-за кордону

18 серпня 2023 14:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Влад Яма показав нове фото з-за кордону – що кажуть в мережі
Український танцівник Влад Яма у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український хореограф та постійний член журі танцювального проєкту "Танці з зірками" Влад Яма показав нове фото з-за кордону. Український танцівник, який зараз перебуває у США, показав фото з відомого готелю в Мексиці.

Відповідною світлиною Влад Яма поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація Влада Ями

Український танцівник поділився новою фотографією, де він перебуває в одному з найвідоміших готелів міста Тулум в Мексиці — Azulik. Влад Яма зазначив, що фотографію він нібито зробив ще до початку повномасштабного вторгнення.

Відомий хореограф розповів про те, як все змінилося з початку повномасштабної війни в Україні.

"Крутив галерею телефона(як своє життя) і вкотре переконався, наскільки все змінилося із 24.02.22. І це не про геолокацію. Настрій, енергія, спілкування, плани, усмішка, погляд… Але вірю, що добро переможе, інакше… А зараз — новий стан, плани і думки… Фото від 3.01.2022", — написав Влад Яма.

Публікація Влада Ями
Публікація українського хореографа Влада Ями. Фото: скриншот з YouTube

Під новою фотографією українського хореографа почали з'являтися різні коментарі, де його підписники та користувачі мережі висловили свою думку стосовно нього.

  • Пост має вигляд, як виправдання себе
  • Допомогайте нашій країні та нашим воїнам боротися з цією нечистю (я раніше бачила, що ви допомогли хлопцю з протезом, дякуємо)
  • А я крутила стрічку інсти, і тепер намагаюсь зрозуміти, чому підписана на цього мандрівника у шляпі
Коментарі зі сторінки Влада Ями
Коментарі зі сторінки Влада Ями. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Влада Ями
Коментарі зі сторінки Влада Ями. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Влада Ями
Коментарі зі сторінки Влада Ями. Фото: скриншот з Instagram

Життя за кордоном

Відомо, що зараз український хореограф живе зі своєю дружиною Ліліаною та маленьким сином Леоном у Майамі. Як казав Влад Яма під час інтерв’ю Славі Дьоміну, йому вдалося виїхати дуже швидко та ще до того, як українським чоловікам заборонили їхати за межі України.

Також відомо, що за кордоном Влад Яма організовує різні благодійні майстер-класи та заходи на підтримку Україні під час війни. Він ще досі не повернувся до України, тому українці різко змінили свою думку стосовно нього. 

Нагадаємо, ми писали про те, що український хореограф Влад Яма показав неочікувану подяку від ЗСУ.

Раніше ми розповідали про те, що популярний танцівник Влад Яма зізнався, чи буває йому соромно. 

Також ми повідомляли про те, що хореограф Влад Яма показав рідкісні фотографії зі свого архіву. 

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