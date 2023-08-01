Влад Яма з США розповів, чи буває йому соромно

Танцівник Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official/

Хореографа Влада Яму часто критикують за те, що він виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення. Шоумен вирішив відповісти фоловерам, чи буває йому соромно.

Про це Яма написав у своєму Instagram.

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Чесна відповідь

Спочатку Влад Яма зробив яскравий пост із кількох фото, на яких позує у мальовничому куточку Америки.

"Не кожен може дивитися в майбутнє, не озираючись назад", — прокоментував світлини хореограф.

Але прихильники зажадали діалогу і засипали Влада запитаннями. У Ями запитали, чи буває йому соромно за рішення виїхати з країни під час війни. Влад Яма відповів на запитання та додав хештег зі словом "регулярно".

Танцівник Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official/

Танцівник Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official/

Також танцівнику дорікнули, що він не повертається до України

"Тут вже дослухаюся винятково до військових, вибачте", — говорить хореограф.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Влад Яма з дружиною та сином виїхали до США. Відтоді жодного разу хореограф додому не приїжджав.

Раніше Влада Яму, який переїхав до США, захейтили в соцмережах за вечірку з російською назвою.

Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва (VERA) показала 22-річну доньку, яка живе у США, та згадала, чого хотіла перед пологами.