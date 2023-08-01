Влад Яма з США розповів, чи буває йому соромно

Влад Яма із США розповів, чи буває йому соромно
Хореографа Влада Яму часто критикують за те, що він виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення. Шоумен вирішив відповісти фоловерам, чи буває йому соромно.
Про це Яма написав у своєму Instagram.
Чесна відповідь
Спочатку Влад Яма зробив яскравий пост із кількох фото, на яких позує у мальовничому куточку Америки.
"Не кожен може дивитися в майбутнє, не озираючись назад", — прокоментував світлини хореограф.
Але прихильники зажадали діалогу і засипали Влада запитаннями. У Ями запитали, чи буває йому соромно за рішення виїхати з країни під час війни. Влад Яма відповів на запитання та додав хештег зі словом "регулярно".
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"Тут вже дослухаюся винятково до військових, вибачте", — говорить хореограф.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Влад Яма з дружиною та сином виїхали до США. Відтоді жодного разу хореограф додому не приїжджав.
Раніше Влада Яму, який переїхав до США, захейтили в соцмережах за вечірку з російською назвою.
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