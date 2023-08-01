Влад Яма из США рассказал, бывает ли ему стыдно
Хореографа Влада Яму часто критикуют за то, что он уехал за границу во время полномасштабного вторжения. Шоумен решил ответить фолловерам, бывает ли ему стыдно.
Об этом Яма написал в своем Instagram.
Честный ответ
Сначала Влад Яма сделал яркий пост из нескольких фото, на которых позирует в живописном уголке Америки.
"Не каждый может смотреть в будущее, не оглядываясь назад", — прокомментировал фотографии хореограф.
Но подписчики потребовали диалога и засыпали Влада вопросами. У Ямы спросили, бывает ли ему стыдно за решение уехать из страны во время войны. Влад Яма ответил на вопрос и добавил хештег со словом "регулярно".
Также танцовщика упрекнули, что он не возвращается в Украину.
"Здесь уже прислушиваюсь исключительно к военным, извините", — говорит хореограф.
Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Влад Ям с женой и сыном уехали в США. С тех пор ни разу хореограф домой не приезжал.
Ранее переехавшего в США Влада Яму захейтили в соцсетях за вечеринку с российским названием.
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