Влад Яма из США рассказал, бывает ли ему стыдно

Танцовщик Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official/

Хореографа Влада Яму часто критикуют за то, что он уехал за границу во время полномасштабного вторжения. Шоумен решил ответить фолловерам, бывает ли ему стыдно.

Об этом Яма написал в своем Instagram.

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Честный ответ

Сначала Влад Яма сделал яркий пост из нескольких фото, на которых позирует в живописном уголке Америки.

"Не каждый может смотреть в будущее, не оглядываясь назад", — прокомментировал фотографии хореограф.

Но подписчики потребовали диалога и засыпали Влада вопросами. У Ямы спросили, бывает ли ему стыдно за решение уехать из страны во время войны. Влад Яма ответил на вопрос и добавил хештег со словом "регулярно".

Танцовщик Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official/

Танцовщик Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official/

Также танцовщика упрекнули, что он не возвращается в Украину.

"Здесь уже прислушиваюсь исключительно к военным, извините", — говорит хореограф.

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Влад Ям с женой и сыном уехали в США. С тех пор ни разу хореограф домой не приезжал.

Ранее переехавшего в США Влада Яму захейтили в соцсетях за вечеринку с российским названием.

Напомним, певица Вера Брежнева (VERA) показала живущую в США 22-летнюю дочь и вспомнила, чего хотела перед родами.