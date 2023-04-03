Влада Яму, который переехал в США, захейтили в соцсетях за вечеринку с русским названием

Хореограф, диджей Влад Яма

В первые дни полномасштабной войны хореограф, бессменный член жюри телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой и сыном уехал из страны. Сейчас он живет в США, активно показывает поклонникам свою жизнь возле океана. За это и не только его чаще критикуют.

Новую публикацию звездного хореографа также захейтили в Instagram.

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Влад Яма вместе с женой Лилией принял участие в вечеринке во Флориде, организованной Максимом Захарчуком. Более пяти лет назад тот переехал в США и устраивает громкие мероприятия с русской музыкой. Так он делает и сейчас, о чем свидетельствует, например, афиша предстоящей вечеринки.

Влад Яма не в первый раз фотографируется на громких мероприятиях в США. Не стало исключением и визит вечеринки с русским названием "Все Свои".

"Веселая, но полезная вечеринка. Спасибо всем, кто приобщился! Музыка, общение и… деньги для Украины" , — подписал фото Яма.

Правда, сколько собрали и куда направили деньги, ни Яма, ни организаторы не сообщили. В соцсетях Власти Ему захейтили за визит подобных вечеринок.

"Все свои" в россии, а у нас "Всі свої"

Вечеринка организована под названием Shine, все афиши на русском языке, все вообще на русском, никакой информации о помощи Украине или вообще упоминания Украины

Уж лучше ничего не поститься и не публиковать, чем делать так! Никто бы и не узнал куда вы там ходите и какую жизнь живете, это ваше дело. Однако не стоит прикрываться помощью Украины.

Зная Максима и его любовь к русской музыке — берите пример с украинских вечерниц

Сам Яма так и не ответил на комментарии подписчиков.

Напомним, ранее мы писали, что на 1 апреля певица Оля Полякова "потролила" Ани Лорак из-за ее заявлений о "политической травле" в Украине. Также мы рассказывали, что певица Вера Брежнева (VERA) показала живущую в США 22-летнюю дочь и вспомнила, чего хотела перед родами.