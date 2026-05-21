Україна
Вместо бриллиантов: почему макси-золото сейчас носят абсолютно все

Вместо бриллиантов: почему макси-золото сейчас носят абсолютно все

Дата публикации 21 мая 2026 15:57
Актуальные ювелирные тренды лета-2026: как носить макси-золото
Красивые украшения. Фото: magnific

Весна и лето 2026 предлагают отложить скромность в сторону. Сейчас в тренде заметны большие украшения из желтого золота. С ними образ сразу становится дорогим и завершенным. При этом нет ощущения, что вы слишком старались.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет о четырех главных акцентах, которыми стоит дополнить свои образы в этом сезоне.

Массивные колье

Забудьте о тонких, едва заметных цепочках. Сейчас все решает масштаб. Это может быть широкий плотно охватывающий шею чокер или тяжелая цепь с грубыми звеньями. Такая деталь берет на себя все внимание, поэтому остальную одежду можно оставить максимально спокойной.

Колье, которое будет в тренде 2026 года
Paolo Lanzi. Фото с Vogue

Скульптурные браслеты

Широкие металлические браслеты вернулись. Дизайнеры советуют отойти от привычных правил и смело одевать их поверх рукавов — будь то тонкая летняя линейка трикотажа или строгая офисная рубашка. В тренде гладкие, словно излитые из жидкого металла формы, которые легким намеком отсылают к свободной эстетике 1970-х годов.

Скульптурные браслеты, которые легко стилизовать
Carlo Scarpato. Фото с Vogue

Заметные серьги

Большие серьги — самый простой способ освежить лицо. Они играют на контрастах: идеально подходят к монохромным черным или белым вещам, а также глубокому синему и спокойному бежу. Чтобы массивный металл не терялся, соберите волосы назад или сделайте высокий хвост. Пусть украшение откроется полностью.

Серьги в 2026 году должны привлекать внимание
Anna Palermo. Фото с Vogue

Объемные кольца

Правило "лучше меньше и больше" работает и для пальцев. Вместо россыпи мелких колец выбирайте одно, но действительно весомое. В моде округлые, "надутые" формы, напоминающие самородки неровные фактуры и вытянутые линии. Такое кольцо привлекает внимание к рукам, поэтому оно одинаково выигрышно выглядит и с чистым маникюром, и с ярким цветным покрытием.

Раньше мы писали о том, в каких очках этого сезона вы будете выглядеть не только стильно, но и младше.

Также мы сообщали, какие головные уборы будут актуальны в 2026 году. На лето именно то, что нужно.

Юлия Радар - Редактор
