Актуальні ювелірні тренди літа-2026: як носити максізолото

Весна й літо 2026 року пропонують відкласти скромність убік. Зараз в тренді помітні, великі прикраси з жовтого золота. З ними образ одразу стає дорогим та завершеним. При цьому немає відчуття, що ви занадто старалися.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про чотири головні акценти, якими варто доповнити свої образи цього сезону.

Масивні кольє

Забудьте про тонкі, ледь помітні ланцюжки. Зараз усе вирішує масштаб. Це може бути широкий чокер, що щільно охоплює шию, або важкий ланцюг із грубими ланками. Така деталь перебирає на себе всю увагу, тому решту одягу можна залишити максимально спокійною.

Скульптурні браслети

Широкі металеві наручі повернулися. Дизайнери радять відійти від звичних правил і сміливо вдягати їх поверх рукавів — будь то тонка літня лінійка трикотажу чи строга офісна сорочка. У тренді гладкі, наче вилиті з рідкого металу форми, які легким натяком відсилають до вільної естетики 1970-х років.

Помітні сережки

Великі сережки — найпростіший спосіб освіжити обличчя. Вони грають на контрастах: ідеально пасують до монохромних чорних чи білих речей, а також глибокого синього та спокійного бежу. Щоб масивний метал не губився, зберіть волосся назад або зробіть високий хвіст. Нехай прикраса відкриється повністю.

Об'ємні каблучки

Правило "краще менше, та більше" працює і для пальців. Замість розсипу дрібних кілець обирайте одне, але дійсно вагоме. У моді округлі, "надуті" форми, нерівні фактури, що нагадують самородки, та витягнуті лінії. Така каблучка привертає увагу до рук, тому вона однаково виграшний вигляд має і з чистим нюдовим манікюром, і з яскравим кольоровим покриттям.

