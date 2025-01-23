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В результате трагедии в горах погибла звезда Netflix

23 января 2025 14:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Умерла дизайнер Линн Бан - детали
Актриса и дизайнер Линн Бан. Фото: instagram.com/lynn_ban/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Спустя месяц после операции на головном мозге, проведенной после несчастного случая на лыжах, умерла дизайнер ювелирных украшений и звезда реалити-сериала Netflix "Bling Empire: Нью-Йорк" Линн Бан. Ей был 51 год.

О трагическом известии сообщил сын звезды в Instagram.

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Умерла Линн Бан

В конце прошлого месяца актриса сообщила о несчастном случае на лыжах, который произошел с ней во время семейной поездки в Аспен в штате Колорадо.

"Накануне Рождества в прекрасный солнечный день в Аспене на отдыхе с семьей я попала в лыжную аварию, которая изменила мою жизнь. На вершине горы я зацепилась за наконечник и приземлилась лицом. К счастью, я всегда надеваю шлем, тогда это не казалось таким уж плохим, и я смогла спуститься на лыжах вниз", — сообщала Линн Бан.

Она сказала, что у нее "немного болела голова, но думала, что после обеда все пройдет" и планировала вернуться на склоны. Парамедик предложил ей поехать в больницу, чтобы сделать снимок травмы, что, по ее словам, "спасло ей жизнь".

 

"Я поехала в такси с Джетом (мужем. — Ред.) и через 30 минут нам сказали, что у меня кровоизлияние в мозг и меня нужно доставить в травматологическую больницу. Последнее, что я помню, это как меня интубировали и как я проснулась после экстренной краниотомии с Джетом рядом", — писала звезда.

Спустя месяц после проведенной на головном мозге операции женщина умерла.

"Она была и всегда будет моим лучшим другом, лучшей матерью для меня и человеком, который заботился обо всех. У нее всегда была улыбка на лице, даже когда были тяжелые времена во время ее выздоровления. Она была борцом до конца и является самой сильной женщиной, которую я знаю", — почтил память матери ее сын Себастьян.

Линн Бан Широко была признана стилистами и редакторами. Ее украшения носили известные поп-звезды Мадонна, Бейонсе, Рианна, Леди Гага, Cardi B и Билли Эйлиш.

Напомним, ранее мы писали, что умер французский режиссер Жанно Шварц. Также мы рассказывали, что умер американский режиссер Дэвид Линч.

смерть горы зарубежные звезды Дизайн украшения

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