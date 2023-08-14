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Огонек любви: Гвоздева показала эксклюзивные кадры со своего венчания

14 августа 2023 14:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Огонек любви: Гвоздева показала эксклюзивные кадры по собственному венчанию
Хореогрф Илона Гвоздева с любимым. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Хореограф Илона Гвоздева отметила девятую годовщину брака со своим мужем Иваном Хомячуком. Звезда поделилась эксклюзивными кадрами с собственной свадьбы.

Об этом стало известно из Instagram Гвоздевой.

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"Все остальное неважно"

Илона не только поделилась нежным видео с выжного события, но призналась мужу в любви.

"Твои зеленые глаза так смотрят на меня…9 лет брака и 14 лет совместной жизни как мгновение. Подарил мне замечательных детей, построили уютный дом, посадили уже кучу деревьев, даже аист успел посетить. Много всего было за эти годы, и единственное, что остается неизменным — это наш огонек любви. Иногда он пылает безумным огнем, порой тлеет тихонько, но все равно горит и греет нас! Люблю тебя и желаю нам дожить до тех лет, когда мы будем сидеть вдвоем, держа друг друга за руку на нашей летней террасе, смотреть, как садится солнце, а позади нас наши дети и внуки! Ты мое сокровище и все остальное неважно!", — сказала Илона.

 

Иван и Илона воспитывают двоих детей — дочь Рию и сына Доминика.

Ранее победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала о том, как девять лет назад у нее не стало отца и брата и показала кадры со своими близкими людьми.

Напомним, Илона Гвоздева показала действенные упражнения в домашних условиях и рассказала, что нужно делать, чтобы держать себя в форме.

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