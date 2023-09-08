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Войтенко впервые прокомментировал скандальные обвинения от экс-жены

8 сентября 2023 09:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Войтенко впервые прокомментировал скандальные обвинения от экс-жены
Актер Константин Войтенко с семьей. Фото: instagram.com/valya.marinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Константин Войтенко впервые высказался об обвинениях в домашнем насилии. Несколько дней назад его экс-жена Валентина Марининина призналась, что в их браке страдала от физического и психологического насилия.

Актер прокомментировал обвинения в Instagram.

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Ответ Войтенко

Войтенко назвал слова бывшей жены лживыми и заявил, что его публично пытаются уничтожить.

"За несколько последних дней я получил сотни комментариев, звонков и вопросов. Меня обвиняют просто так без всяких доказательств в ужасных преступлениях, мне ставят психические диагнозы. Я не собирался отвечать на всю ложь, которая лилась на меня последние три года, но когда сейчас публично пытаются меня уничтожить и разрушить мою карьеру, я должен ответить", — прокомментировал он.

 

Войтенко впервые прокомментировал скандальные обвинения от экс-жены
Войтенко впервые прокомментировал скандальные обвинения от экс-жены. Фото: instagram.com/constantine.voytenco/

"Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так в отношении кого-либо. Не намерен поддерживать эту тему в публичном пространстве ради своего ребенка. Такие серьезные обвинения должны решаться в правовом поле. Все вопросы будем рассматривать только в суде. Все доказательства и вся информация по этой теме уже передана адвокату. Поэтому подогрев интерес для кликбейтных новостей — от меня не ждите. Спасибо всем за слова поддержки", — добавил актер.

Подробности скандала

Валентина Маринина призналась, что долгое время она не решалась этим публично поделиться. Однако сейчас готова рассказать о том, что являлась жертвой насильственных действий со стороны бывшего. Женщина рассказала, что бывший муж избивал ее, таскал за волосы и посреди ночи выгонял из квартиры. Танцовщица даже вызвала полицию.

Маринина устала стесняться и бояться. Кроме того, Валентина поделилась своей историей, чтобы другие жертвы этого насилия не терпели.

Ранее муж Бритни Спирс отписался от нее в Instagram.

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