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"Воюем с евробритоамериканцами": Кучера изобрел для России нового врага

28 июня 2023 14:15
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
"Воюем с евробритоамериканцами": Кучера изобрел для России нового врага
Оскар Кучера. Фото: росСМИ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Российский шоумен-путинист Оскар Кучера придумал России новых врагов. По его мнению, Россия воюет в Украине с "евробритоамериканцами".

Об этом Кучера заявил в интервью российским СМИ.

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"Буду говорить в очередной раз: мы воюем не с Украиной и с украинцами, а мы воюем с правительством, поставленным евробритоамериканцами, и, соответственно, воюем с ними", — уверяет Кучера.

По его представлению, в состав "евробритоамериканцев" входят польские, испанские и американские "наемники".

Вранье как образ жизни

Также шоумен заявил, что никогда не опровергает фейки, которые распространяет в своих аккаунтах в соцсетях, а вместо этого предусмотрительно подтирает соответствующие посты.

"Я не извиняюсь за фейки. Я их удаляю. Просто элементарно удаляю, и все", — сказал Кучера.

Напомним, Оскар Кучера прославился неоднократными абсурдными высказываниями, в которых он противоречил сам себе. Так, в интервью пропагандисту Борису Корчевникову он заявил, что не собирается лишать своего сына паспорта вражеских США, поскольку это дает возможность "передвигаться по миру без виз".

Также Кучера обвинил журналиста Юрия Дудя, в том, что тот якобы "нарезал и склеил" фрагменты скандального интервью, которое Кучера дал Дудю в январе 2023 года.

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