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"Воюємо з євробритоамериканцями": Кучера винайшов для Росії нового ворога

28 червня 2023 14:15
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
"Воюємо з євробритоамериканцями": Кучера винайшов для Росії нового ворога
Оскар Кучер. Фото: росЗМІ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російський шоумен-путініст Оскар Кучера вигадав для Росії нових ворогів. На його думку, Росія воює в Україні з "євробрітоамериканцями".

Про це Кучера заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

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"Говоритиму в черговий раз: ми воюємо не з Україною і з українцями, а ми воюємо з урядом, поставленим євробритоамериканцями, і, відповідно, воюємо з ними", — запевняє Кучера.

За його уявленнями, до складу "євробрітоамериканців" входять польські, іспанські та американські "найманці".

Брехня як спосіб життя

Також шоумен заявив, що ніколи не спростовує фейки, які розповсюджує у своїх акаунтах у соцмережах, а натомість завбачливо підтирає відповідні пости.

"Я не вибачаюсь за фейки. Я їх видаляю. Просто елементарно видаляю, і все", — сказав Кучера.

Нагадаємо, Оскар Кучера уславився неодноразовими абсурдними висловлюваннями, у яких він суперечив сам собі. Так, в інтерв'ю пропагандисту Борису Корчевникову він заявив, що не збирається позбавляти свого сина паспорта ворожих США, оскільки це дає можливість "пересуватися світом без віз".

Також Кучера звинуватив журналіста Юрія Дудя у тому, що той нібито "нарізав і склеїв" фрагменти скандального інтерв'ю, яке Кучера дав Дудю у січні 2023 року.

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