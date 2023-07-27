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Владимир Дантес показал, куда увез свою маму на день рождения

27 июля 2023 17:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Владимир Дантес показал, куда увез свою маму на день рождения
Шоумен Владимир Дантес. Фото: Instagram/vladimirdantes
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 27 июля, свой день рождения отмечает мама шоумена Владимира Дантеса, Мария Алексеевна. Звездный сын устроил ей сюрприз и увез именинницу в ее любимое место.

Об этом Владимир рассказал в своих Instastories.

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Дантес вместе со своей возлюбленной, бизнесвумен Дашей Кацуриной, ее детьми и своей мамой посетили храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворовня Ивано-Франковской области. В свой день рождения Мария Алексеевна без дела не сидела.

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Эту церковь Дантес снимал в одном из эпизодов своего YiuTube-шоу "Мама, я гоняю тачки". Звездная семья продуктивно провела время у церкви: именинница поиграла с местным котенком и послушала, как ей поют песни дети и настоятель храма.

В то же время новая избранница Владимира Даша Кацурина также держала на руках пушистое животное. Правда, на вопрос хочет ли ее дочь Александра себе котика, лаконично и эмоционально ответила: "Нет".

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes
Архивный снимок Владимира Дантеса с матерью. Фото: Instagram/volodymyrdantes

Напомним, ранее мы писали, почему Дантес сообщил о разводе с певицей Надеждой Дорофеевой в начале полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Дантес выпустил песню об Оле на фоне новостей о свадьбе Дорофеевой.

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