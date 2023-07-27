Володимир Дантес показав, куди відвіз свою маму на її день народження

Шоумен Володимир Дантес. Фото: Instagram/vladimirdantes

Сьогодні, 27 липня, свій день народження відзначає мама шоумена Володимира Дантеса, Марія Олексіївна. Зірковий син влаштував їй сюрприз та відвіз іменинницю в її улюблене місце.

Про це Володимир розповів у своїх Instastories.

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Дантес разом зі своєю коханою, бізнесвумен Дашею Кацуріною, її дітьми та своєю мамою відвідали храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Криворівня Івано-Франківської області. У свій день народження Марія Олексіївна без діла не сиділа.

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Цю церкву Дантес знімав в одному з епізодів свого YiuTube-шоу "Мамо, я ганяю тачки". Зіркова родина продуктивно провела час біля церкви: іменинниця пограла з місцевим кошенятком та послухала, як їй співають пісні діти та настоятель храму.

В той самий час нова обраниця Володимира, Даша Кацуріна також тримала на руках пухнасту тварину. Щоправда, на запитання чи хоче її донька Олександра, собі котика, та лаконічно та емоційно відповіла: "Ні".

Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Архівний знімок Володимира Дантеса з мамою. Фото: Instagram/volodymyrdantes

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Дантес повідомив про розлучення зі співачкою Надією Дорофєєвою на початку повномасштабної війни. Також ми розповідали, що Дантес випустив пісню про Олю на тлі новин про весілля Дорофєєвої.