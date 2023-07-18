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Володимир Дантес відверто зізнався, чому він не на фронті

18 липня 2023 12:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Володимир Дантес розповів, чому він не на фронті – відверте зізнання
Український виконавець Володимир Дантес під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український співак, ведучий та колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес дав відверте інтерв’ю Маші Єфросиніній. Відомий виконавець відверто розповів, чому він не захищає Україну та чи відчуває він за це сором.

Про це Володимир Дантес розповів під час інтерв’ю Маші Єфросиніній в YouTube.

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Відомо, що популярний виконавець зараз не служить на передовій, а дає концерти, де збирає гроші на допомогу ЗСУ. Тому Володимир Дантес розповів, чому він не йде на фронт, та зізнався, чи соромно йому за те, що він зараз не в армії. 

Владимир Дантес
Український співак Володимир Дантес під час інтерв'ю Маші Єфросиніній. Фото: скріншот з YouTube

"Я не думаю про це, чесно. Тому що це шлях в нікуди — гризти себе за те, що я не з військовими, чому я не з ними? Усі ці думки, наскільки я чоловік... В мене ці думки були, але зараз пішли. Я просто чую від військових, що маю робити все, що я роблю", — заявив український виконавець.

Також Володимир Дантес зізнався, що під час його концертів перед українськими військовими вони просять продовжувати виступати. Вони стверджують, що таким чином український артист збирає кошти на підтримку в ЗСУ.

Крім того, виконавець згадав, як він виступав у Донецькій області. За його словами, коли він виступав за п’ять кілометрів від передової, розпочався бій танків. Втім, українські військові продовжили слухати його виступ, не звертаючи увагу на вибухи.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Володимир Дантес розповів про свої закордонні поїздки під час війни. 

Раніше ми розповідали про те, що популярний артист Володимир Дантес зізнався, чи запрошувала його Надя Дорофєєва на своє весілля. 

Також ми повідомляли про те, що український виконавець Володимир Дантес відверто розповів про весілля Наді Дорофєєвої. 

 

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