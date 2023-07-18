Володимир Дантес розповів, чому він не на фронті – відверте зізнання

Український виконавець Володимир Дантес під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український співак, ведучий та колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес дав відверте інтерв’ю Маші Єфросиніній. Відомий виконавець відверто розповів, чому він не захищає Україну та чи відчуває він за це сором.

Про це Володимир Дантес розповів під час інтерв’ю Маші Єфросиніній в YouTube.

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Відомо, що популярний виконавець зараз не служить на передовій, а дає концерти, де збирає гроші на допомогу ЗСУ. Тому Володимир Дантес розповів, чому він не йде на фронт, та зізнався, чи соромно йому за те, що він зараз не в армії.

Український співак Володимир Дантес під час інтерв'ю Маші Єфросиніній. Фото: скріншот з YouTube

"Я не думаю про це, чесно. Тому що це шлях в нікуди — гризти себе за те, що я не з військовими, чому я не з ними? Усі ці думки, наскільки я чоловік... В мене ці думки були, але зараз пішли. Я просто чую від військових, що маю робити все, що я роблю", — заявив український виконавець.

Також Володимир Дантес зізнався, що під час його концертів перед українськими військовими вони просять продовжувати виступати. Вони стверджують, що таким чином український артист збирає кошти на підтримку в ЗСУ.

Крім того, виконавець згадав, як він виступав у Донецькій області. За його словами, коли він виступав за п’ять кілометрів від передової, розпочався бій танків. Втім, українські військові продовжили слухати його виступ, не звертаючи увагу на вибухи.

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