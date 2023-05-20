Меган Ті Сталліон: музеї Мадам Тюссо показав скульпутуру реперки

Реперша Меган Ти Сталлион. Фото: instagram.com/theestallion

Восковая копия американской рэперши Меган Ти Сталлион пополнила ряды экспонатов музея Мадам Тюссо. На фото из музея звезда предстала в дерзком образе.

Фото экспозиции появились в соцсети Instagram.

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На снимках рэперша сидит в разных ярких образах.

Ранее рэперша временно прекратила появляться на публике из-за усталости. К тому же недавно ограбили ее дом в Лос-Анджелесе.

Лауреатка Грэмми и активистка

Меган Ти Сталлион - одна из самых успешных современных хип-хоп-артисток. Ее мать, Холли Томас, была известна в хип-хоп-сообществе под псевдонимом Holly-Wood.

Уже в шестнадцать лет Меган начала писать свои первые тексты. Когда Меган исполнился двадцать один год, Холли стала ее менеджером. В социальных сетях особой популярностью пользовались ее фристайл-батлы с мужчинами.

В 2016-м Меган выпустила первый студийный сингл — Like a Stallion, а вслед за ним EP Make It Hot.

Певице удалось поработать с Chance the Rapper, Q-Tip, Игги Азалия и Ники Минаж и многими другими.

В 2020 году вышел трек, получивший рекордное количество просмотров: WAP, дуэт Меган и Карди Би. В 2021-м Меган получила три премии "Грэмми", став первой рэпершей XXI века (после Лорин Хилл в 1999 году), выигравшей в категории "Лучший новый исполнитель".

Меган активно говорит и о правах человека, в особенности — о проблеме расизма и сексизма.

Напомним, по случаю коронации короля Карла ІІІ музей мадам Тюссо в Сиднее (Австралия) представил восковые скульптуры Чарльза ІІІ и некоторых его родственников.

Меган Маркл и королевы-консорта Камиллы работники музея не показали. В соцсетях сразу же стали высказывать предположение, что это месть за принцессу Диану и откровенные интервью Маркл.