Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Восковая копия реперши Меган Ти Сталлион поселилась в музее Мадам Тюссо arrow

Восковая копия реперши Меган Ти Сталлион поселилась в музее Мадам Тюссо

20 мая 2023 19:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Ті Сталліон: музеї Мадам Тюссо показав скульпутуру реперки
Реперша Меган Ти Сталлион. Фото: instagram.com/theestallion
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Восковая копия американской рэперши Меган Ти Сталлион пополнила ряды экспонатов музея Мадам Тюссо. На фото из музея звезда предстала в дерзком образе.

Фото экспозиции появились в соцсети Instagram.

Читайте также:

На снимках рэперша сидит в разных ярких образах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ранее рэперша временно прекратила появляться на публике из-за усталости. К тому же недавно ограбили ее дом в Лос-Анджелесе.

Лауреатка Грэмми и активистка

Меган Ти Сталлион - одна из самых успешных современных хип-хоп-артисток. Ее мать, Холли Томас, была известна в хип-хоп-сообществе под псевдонимом Holly-Wood.

Уже в шестнадцать лет Меган начала писать свои первые тексты. Когда Меган исполнился двадцать один год, Холли стала ее менеджером. В социальных сетях особой популярностью пользовались ее фристайл-батлы с мужчинами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В 2016-м Меган выпустила первый студийный сингл — Like a Stallion, а вслед за ним EP Make It Hot.  

Певице удалось поработать с Chance the Rapper, Q-Tip, Игги Азалия и Ники Минаж и многими другими. 
В 2020 году вышел трек, получивший рекордное количество просмотров: WAP, дуэт Меган и Карди Би. В 2021-м Меган получила три премии "Грэмми", став первой рэпершей XXI века (после Лорин Хилл в 1999 году), выигравшей в категории "Лучший новый исполнитель". 

Меган активно говорит и о правах человека, в особенности — о проблеме расизма и сексизма. 

Напомним, по случаю коронации короля Карла ІІІ музей мадам Тюссо в Сиднее (Австралия) представил восковые скульптуры Чарльза ІІІ и некоторых его родственников.

Меган Маркл и королевы-консорта Камиллы работники музея не показали. В соцсетях сразу же стали высказывать предположение, что это месть за принцессу Диану и откровенные интервью Маркл.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас