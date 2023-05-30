"Впервые не позитивный пост": Дорофеева о своем состоянии во время обстрелов

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В понедельник, 29 мая, впервые за длительное время россияне устроили массированный ракетный обстрел Киева не ночью, а днем. Некоторых знаменитостей очередной теракт от оккупантов застал в столице. Не промолчала по этому поводу певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA).

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Читайте также:

Уставшая Дорофеева

Певица только недавно вернулась из своего североамериканского тура. В США и Канаде Надя выступала вместе с рэпером Позитивом (экс-участником группы "Время и Стекло") и DJ Nana (бывшая участница группы Nikita). Приехав в Украину, Дорофеева вернулась физически и к реальности полномасштабной войны.

Несколько дней подряд россияне интенсивно терроризировали украинцев массированными обстрелами, количество которых только в Киеве за май превысило 15. Постоянный стресс повлиял на эмоциональное состояние певицы.

"Бежишь к укрытию, ждешь отбой, возвращаешься, чтобы догнать свой режим, садишься в тачку, и тебя накрывает. Неуверенность, сомнения, постоянное социальное давление, ответственность. Только села выпить кофе и при**ела. Сегодня от меня впервые не положительный пост, потому что фиг его знает как собраться", — призналась Надя.

Подписчики певицы отметили, что на то россияне и рассчитывают. Некоторые из них пожелали Дорофеевой не опускать руки и не забывать о героизме украинцев.

Напомним, ранее мы писали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО. Также мы рассказывали, что звезды украинского шоу-бизнеса прокомментировали видео, как дети бегут к укрытию в Киеве.