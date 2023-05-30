Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Впервые не позитивный пост": Дорофеева о своем состоянии во время обстрелов arrow

"Впервые не позитивный пост": Дорофеева о своем состоянии во время обстрелов

30 мая 2023 08:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Впервые не позитивный пост": Дорофеева о своем состоянии во время обстрелов
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В понедельник, 29 мая, впервые за длительное время россияне устроили массированный ракетный обстрел Киева не ночью, а днем. Некоторых знаменитостей очередной теракт от оккупантов застал в столице. Не промолчала по этому поводу певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA).

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Читайте также:

Уставшая Дорофеева

Певица только недавно вернулась из своего североамериканского тура. В США и Канаде Надя выступала вместе с рэпером Позитивом (экс-участником группы "Время и Стекло") и DJ Nana (бывшая участница группы Nikita). Приехав в Украину, Дорофеева вернулась физически и к реальности полномасштабной войны.

Несколько дней подряд россияне интенсивно терроризировали украинцев массированными обстрелами, количество которых только в Киеве за май превысило 15. Постоянный стресс повлиял на эмоциональное состояние певицы.

"Бежишь к укрытию, ждешь отбой, возвращаешься, чтобы догнать свой режим, садишься в тачку, и тебя накрывает. Неуверенность, сомнения, постоянное социальное давление, ответственность. Только села выпить кофе и при**ела. Сегодня от меня впервые не положительный пост, потому что фиг его знает как собраться", — призналась Надя.

Подписчики певицы отметили, что на то россияне и рассчитывают. Некоторые из них пожелали Дорофеевой не опускать руки и не забывать о героизме украинцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО. Также мы рассказывали, что звезды украинского шоу-бизнеса прокомментировали видео, как дети бегут к укрытию в Киеве.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас