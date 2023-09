Впервые за 20 лет: кумиры 2000-х NSYNC представили новую песню

Группа NSYNC. Фото: instagram.com/nsync/

Группа NSYNC официально выпустила свой новый сингл под названием Better Place — первый за два десятилетия. Поклонники оценили жизнерадостный трек.

Об этом пишет Daily Mail.

Новая музыка от звездной группы

Группа, в которую входят 42-летний Джастин Тимберлейк, 47-летний Джей Си Чейз, 46-летний Джои Фатон, 44-летний Лэнс Басс и 51-летний Крис Киркпатрик, представила новую музыку в начале этого месяца во время воссоединения на MTV Video Music Awards 2023 года.

После прослушивания песни поклонники NSYNC в социальных сетях выразили свое восхищение.

"Слушаю новую песню NSYNC и плачу".

"Я не могу поверить, что слушаю новую музыку от nsync".

"Они еще лучше", — пишут фанаты.

Группа была известна в конце 1990-х — в начале 2000-х годов с такими хитами как "It's Gonna Be Me", "Tearin' Up My Heart", "This I Promise You" и "Bye Bye Bye", были в последний раз вместе на сцене десять лет назад на VMA.

