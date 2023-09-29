Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Впервые за 20 лет: кумиры 2000-х NSYNC представили новую песню arrow

Впервые за 20 лет: кумиры 2000-х NSYNC представили новую песню

29 сентября 2023 12:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Впервые за 20 лет: кумиры 2000-х NSYNC представили новую песню
Группа NSYNC. Фото: instagram.com/nsync/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Группа NSYNC официально выпустила свой новый сингл под названием Better Place — первый за два десятилетия. Поклонники оценили жизнерадостный трек.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новая музыка от звездной группы

Группа, в которую входят 42-летний Джастин Тимберлейк, 47-летний Джей Си Чейз, 46-летний Джои Фатон, 44-летний Лэнс Басс и 51-летний Крис Киркпатрик, представила новую музыку в начале этого месяца во время воссоединения на MTV Video Music Awards 2023 года.

 

После прослушивания песни поклонники NSYNC в социальных сетях выразили свое восхищение.

"Слушаю новую песню NSYNC и плачу".

"Я не могу поверить, что слушаю новую музыку от nsync".

"Они еще лучше", — пишут фанаты.

Группа была известна в конце 1990-х — в начале 2000-х годов с такими хитами как "It's Gonna Be Me", "Tearin' Up My Heart", "This I Promise You" и "Bye Bye Bye", были в последний раз вместе на сцене десять лет назад на VMA.

Напомним, Анна Тринчер представила откровенный клип.

Ранее LOBODA устроила экстремальные танцы на одном из самых больших шоссе Киева.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз