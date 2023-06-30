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Впервые за месяц Ефросинина увиделась с сыном и отвела его на концерт: чей именно

30 июня 2023 10:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Впервые за месяц Ефросинина увиделась с сыном и отвела его на концерт: чей именно
Шоувумен Маша Ефросинина с сыном Александром. Фото: Instagram/mashaefrosinina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина приехала в Варшаву. Она впервые за месяц увиделась с сыном Александром, который живет с бабушкой в Польше.

В сториз своего Instagram Маша показала, как они провели вместе первый вечер.

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Маша сняла видео, как гуляет с Александром по улицам Варшава. Шоувумен отметила, что сын вырос. И чтобы, по ее словам, произвести на него впечатление и "залечить раны и вину", она повела его не в Макдональдс или кинотеатр, а на концерт своей подруги, Оли Поляковой. Это была мечта Александра.

Маша Ефросинина с сыном. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

По словам Маши, она впервые увидела и услышала новую программу Поляковой. Ефросинина отметила, что концерт ее подруги был трогательным.

Концерт Оли Поляковой в Варшаве. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

После концерта Маша и Оля вместе поужинали и шутя обсудили плагиат американской певицы Бейонсе, на выступление которой накануне пришла Полякова.

Напомним, ранее мы писали, что исполнительница хита "Королева ночи" "нашла" свою лошадь и поделилась впечатлениями от шоу Бейонсе. Также мы рассказывали, кто еще из украинских знаменитостей посетил концерт рекордсменки премии "Грэмми".

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