Впервые за месяц Ефросинина увиделась с сыном и отвела его на концерт: чей именно
Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина приехала в Варшаву. Она впервые за месяц увиделась с сыном Александром, который живет с бабушкой в Польше.
В сториз своего Instagram Маша показала, как они провели вместе первый вечер.
Ефросинина встретилась с сыном
Маша сняла видео, как гуляет с Александром по улицам Варшава. Шоувумен отметила, что сын вырос. И чтобы, по ее словам, произвести на него впечатление и "залечить раны и вину", она повела его не в Макдональдс или кинотеатр, а на концерт своей подруги, Оли Поляковой. Это была мечта Александра.
По словам Маши, она впервые увидела и услышала новую программу Поляковой. Ефросинина отметила, что концерт ее подруги был трогательным.
После концерта Маша и Оля вместе поужинали и шутя обсудили плагиат американской певицы Бейонсе, на выступление которой накануне пришла Полякова.
Напомним, ранее мы писали, что исполнительница хита "Королева ночи" "нашла" свою лошадь и поделилась впечатлениями от шоу Бейонсе. Также мы рассказывали, кто еще из украинских знаменитостей посетил концерт рекордсменки премии "Грэмми".