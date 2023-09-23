Впервые за пять лет: супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала невероятную фигуру на подиуме

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Reuters

Модель Клаудия Шиффер в свои 53 года появилась на показе в Милане, Италия. Красавица впервые за пять лет поразила поклонников ярким дефиле.

Видео с модного показа Шиффер опубликовала в социальной сети.

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Немецкая супермодель сияла на показе весенней коллекции Versace 2024. Звезда выглядела потрясающе в мятно-сером длинном платье с шахматным принтом и кружевными деталями. Клаудия добавила пару туфель с бантом спереди.

Это большое возвращение Клаудии, поскольку она не была на подиуме Versace пять лет. В 2018 году она прогулялась с Карлой Бруни, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен.

Ранее модель поделилась секретами своей красоты:

"Я всегда остаюсь здоровой. Я занимаюсь спортом и хорошо сплю. Кроме этого, я просто остаюсь собой", — рассказала Клаудия Шиффер.

Шиффер рассказала Vogue о своей коллекции одежды Versace.

"Это мини-юбки с маленькими свитерами и высокие сапоги в тон к вашему свитеру, это может быть целый образ, — говорит она, вспоминая осеннюю коллекцию Versace 1994 года. — Это такое воспоминание о ранних 1990-х. Самое удивительное, что сегодня ты снова можешь это надеть. Сегодня это модно".

Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности.

Напомним, дочь Хайди Клум снялась в семейной откровенной фотосессии.