Впервые за пять лет: супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала невероятную фигуру на подиуме
Модель Клаудия Шиффер в свои 53 года появилась на показе в Милане, Италия. Красавица впервые за пять лет поразила поклонников ярким дефиле.
Видео с модного показа Шиффер опубликовала в социальной сети.
Легендарная супермодель вернулась на подиум
Немецкая супермодель сияла на показе весенней коллекции Versace 2024. Звезда выглядела потрясающе в мятно-сером длинном платье с шахматным принтом и кружевными деталями. Клаудия добавила пару туфель с бантом спереди.
Это большое возвращение Клаудии, поскольку она не была на подиуме Versace пять лет. В 2018 году она прогулялась с Карлой Бруни, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен.
Ранее модель поделилась секретами своей красоты:
"Я всегда остаюсь здоровой. Я занимаюсь спортом и хорошо сплю. Кроме этого, я просто остаюсь собой", — рассказала Клаудия Шиффер.
Шиффер рассказала Vogue о своей коллекции одежды Versace.
"Это мини-юбки с маленькими свитерами и высокие сапоги в тон к вашему свитеру, это может быть целый образ, — говорит она, вспоминая осеннюю коллекцию Versace 1994 года. — Это такое воспоминание о ранних 1990-х. Самое удивительное, что сегодня ты снова можешь это надеть. Сегодня это модно".
Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности.
Напомним, дочь Хайди Клум снялась в семейной откровенной фотосессии.