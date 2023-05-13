Все что нужно знать о фаворитке "Евровидения-2023" шведке Loreen
Фавориткой песенного конкурса "Евровидение-2023" и букмекеры, и большинство музыкальных критиков и поклонников шоу называют представительницу Швеции, певицу Loreen. Она вновь готова позировать с главной наградой конкурса (помимо аудитории, конечно) — хрустальным глобусом.
Новини.LIVE расскажет интересные факты о Loreen.
Происхождение и путь к славе
Настоящее имя певицы — Лорин Зинеб Нока Тальяуи. Этой осенью она будет праздновать свое 40-летие (родилась 16 октября 1983-го в Швеции). Имеет марокканско-берберское происхождение.
Берберы — коренная этническая группа Северной Африки. Они проживают на территории, простирающейся от Атлантического океана до оазиса Сива в Египте, от Средиземного моря до реки Нигер.
Лорин начала музыкальную деятельность в 2004 году с участия в шведском музыкальном конкурсе Idol, на котором заняла четвертое место. В 2005-м певица выпустила дебютный сингл The Snake, совместно с группой Rob'n'Raz. В дальнейшем стала одним из ведущих местного популярного телеканала.
В 2012 году смогла победить известный на всю Европу шведский нацотбор на "Евровидение", Melodifestivalen. Песня Euphoria стала визитной карточкой Loreen.
Личная жизнь
С 2004 по 2006 год Лорин была в отношениях с победителем талант-шоу Idol-2004 Даниелем Линдстремом. В начале 2017-го заявила о своей бисексуальности.
Певица не замужем и не имеет детей.
Может стать первопроходцем
Лорин вполне может повторить успех Джонни Логана — ирландского певца и композитора, единственного двукратного победителя конкурса песни "Евровидение" как сольного исполнителя. Ни одной женщине подобного пока не удавалось. И май 2023 года может стать для Лорин вполне историческим.
На страницу шведки в Instagram подписаны более 300 тысяч фолловеров. Среди них и звездные украинцы Верка Сердючка, Джамала, Татьяна Решетняк, актриса Наталья Денисенко и другие.
Соревноваться за победу в Великобританию Лорин поехала с композицией Tattoo. Перформанс шведки стал одним из самых ярких в первом полуфинале конкурса.
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