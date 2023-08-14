"Все складывается как пазл": Санта Димопулос с семьей переезжает в другую страну

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Певица Санта Димопулос переезжает вместе с семьей в другую страну. Певица и бизнесвуман во время войны поселились во Франции.

Об этом артистка сообщила в Instagram.

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Возможности для развития

Санта решила сменить место жительства. Звезда с мужем и детьми переезжают в ОАЭ. Главная причина переезда, по словам Димопулос, это работа ее мужа.

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Мы переезжаем в Дубай. Причин много. Первая и главная — работа мужчины. Абсолютная безопасность. Моя работа и развитие. Обучение детей и возможности их развития. Бытовой комфорт. Много интересного по досугу детей", — поделилась певица.

Сейчас Санта с детьми находится в Испании. В Дубай звезда уже выбрала жилье и учебные заведения для детей.

"Я верю, что когда выбираешь верное для себя направление, то все складывается, как пазл. Вот так получилось и здесь. Я сразу нашла супер-жилье для семьи. Школы (куда уже устроила детей) находятся рядом с жильем. Рядом есть все, что нам нужно, да еще и моя подруга живет в этом районе", — сообщила Санта.

Напомним, Санта Димопулос порадовала обольстительным видео.

Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.