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"Все складывается как пазл": Санта Димопулос с семьей переезжает в другую страну

14 августа 2023 13:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Все складывается как пазл": Санта Димопулос с семьей переезжает в другую страну
Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Санта Димопулос переезжает вместе с семьей в другую страну. Певица и бизнесвуман во время войны поселились во Франции.

Об этом артистка сообщила в Instagram.

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Санта решила сменить место жительства. Звезда с мужем и детьми переезжают в ОАЭ. Главная причина переезда, по словам Димопулос, это работа ее мужа.

 

Певица Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Мы переезжаем в Дубай. Причин много. Первая и главная — работа мужчины. Абсолютная безопасность. Моя работа и развитие. Обучение детей и возможности их развития. Бытовой комфорт. Много интересного по досугу детей", — поделилась певица.

Сейчас Санта с детьми находится в Испании. В Дубай звезда уже выбрала жилье и учебные заведения для детей.

"Я верю, что когда выбираешь верное для себя направление, то все складывается, как пазл. Вот так получилось и здесь. Я сразу нашла супер-жилье для семьи. Школы (куда уже устроила детей) находятся рядом с жильем. Рядом есть все, что нам нужно, да еще и моя подруга живет в этом районе", — сообщила Санта.

Напомним, Санта Димопулос порадовала обольстительным видео.

Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.

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