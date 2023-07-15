"Все в жизни несправедливо": Дантес прокомментировал свои поездки за границу во время войны
Певец Владимир Дантес рассказал, как чувствует себя во время своих поездок за границу. Музыкант признается, он понимает, что это не справедливо по отношению к другим мужчинам, но такова жизнь.
Об этом артист рассказал в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".
Так сложилась жизнь
Владимир Дантес время от времени ездит с благотворительными концертами за границу. В то время как большинство украинских мужчин не имеют такой возможности. Артист признается, что его цель помочь собственной стране любым способом, и это единственное о чем он старается думать.
"Возможно потому, что я много работал за 100 долларов, когда меня продавали за 5000 тысяч долларов, обзывали "жидом", "подкаблучником", унижали. Возможно потому, я заработал доверие других. Я, когда заполняю письма Министерства культуры перед выездом, отвечаю на вопрос: "Что культурного мы несем", мы отвечаем — "Ничего, привозим деньги". Я понимаю, это не справедливо, но хочется сказать, как когда-то сказал мой психолог: "Все в этой жизни не справедливо": что бомбят мой город, что Харькова почти нет, что третьей части Украины живой нет. Так же, что другие мужчины не выезжают, а я могу. Так сложилась жизнь", — комментирует артист.
За время войны Дантес дважды побывал с концертами на Донбассе. Певец рассказал, что ему было действительно страшно.
"Я до этого боялся ехать даже в Харьков. Но понял, что так не могу. После съемок в Харькове, я побывал на минном поле, поселках, которых уже нет. Я понял, что нечего бояться в жизни. Все, что может быть ужасного — уже есть. Постоянные эмоциональные качели. Пять концертов в день. Постоянно видишь очень уставших людей. Это не привычный концерт со сценой, там, где они находятся. Иногда приходят по желанию, иногда так нужно, прийти, потому что это морально психологическая работа", — рассказал артист о своем опыте выступлений на Донбассе для украинских военных.
Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ.
Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Донецкую область. Музыкант спел для военных и показал разрушения, которые претерпело одно из сел из-за российской агрессии.