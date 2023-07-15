Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Все в жизни несправедливо": Дантес прокомментировал свои поездки за границу во время войны arrow

"Все в жизни несправедливо": Дантес прокомментировал свои поездки за границу во время войны

15 июля 2023 09:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Все в жизни несправедливо": Дантес прокомментировал свои поездки за границу во время войны
Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Владимир Дантес рассказал, как чувствует себя во время своих поездок за границу. Музыкант признается, он понимает, что это не справедливо по отношению к другим мужчинам, но такова жизнь.

Об этом артист рассказал в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

Читайте также:

Так сложилась жизнь

Владимир Дантес время от времени ездит с благотворительными концертами за границу. В то время как большинство украинских мужчин не имеют такой возможности. Артист признается, что его цель помочь собственной стране любым способом, и это единственное о чем он старается думать.

"Возможно потому, что я много работал за 100 долларов, когда меня продавали за 5000 тысяч долларов, обзывали "жидом", "подкаблучником", унижали. Возможно потому, я заработал доверие других. Я, когда заполняю письма Министерства культуры перед выездом, отвечаю на вопрос: "Что культурного мы несем", мы отвечаем — "Ничего, привозим деньги". Я понимаю, это не справедливо, но хочется сказать, как когда-то сказал мой психолог: "Все в этой жизни не справедливо": что бомбят мой город, что Харькова почти нет, что третьей части Украины живой нет. Так же, что другие мужчины не выезжают, а я могу. Так сложилась жизнь", — комментирует артист.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kolia Sierga (@thekolya)

За время войны Дантес дважды побывал с концертами на Донбассе. Певец рассказал, что ему было действительно страшно.

"Я до этого боялся ехать даже в Харьков. Но понял, что так не могу. После съемок в Харькове, я побывал на минном поле, поселках, которых уже нет. Я понял, что нечего бояться в жизни. Все, что может быть ужасного — уже есть. Постоянные эмоциональные качели. Пять концертов в день. Постоянно видишь очень уставших людей. Это не привычный концерт со сценой, там, где они находятся. Иногда приходят по желанию, иногда так нужно, прийти, потому что это морально психологическая работа", — рассказал артист о своем опыте выступлений на Донбассе для украинских военных.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Донецкую область. Музыкант спел для военных и показал разрушения, которые претерпело одно из сел из-за российской агрессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз