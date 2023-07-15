"Все в жизни несправедливо": Дантес прокомментировал свои поездки за границу во время войны

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes/

Певец Владимир Дантес рассказал, как чувствует себя во время своих поездок за границу. Музыкант признается, он понимает, что это не справедливо по отношению к другим мужчинам, но такова жизнь.

Об этом артист рассказал в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

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Так сложилась жизнь

Владимир Дантес время от времени ездит с благотворительными концертами за границу. В то время как большинство украинских мужчин не имеют такой возможности. Артист признается, что его цель помочь собственной стране любым способом, и это единственное о чем он старается думать.

"Возможно потому, что я много работал за 100 долларов, когда меня продавали за 5000 тысяч долларов, обзывали "жидом", "подкаблучником", унижали. Возможно потому, я заработал доверие других. Я, когда заполняю письма Министерства культуры перед выездом, отвечаю на вопрос: "Что культурного мы несем", мы отвечаем — "Ничего, привозим деньги". Я понимаю, это не справедливо, но хочется сказать, как когда-то сказал мой психолог: "Все в этой жизни не справедливо": что бомбят мой город, что Харькова почти нет, что третьей части Украины живой нет. Так же, что другие мужчины не выезжают, а я могу. Так сложилась жизнь", — комментирует артист.

За время войны Дантес дважды побывал с концертами на Донбассе. Певец рассказал, что ему было действительно страшно.

"Я до этого боялся ехать даже в Харьков. Но понял, что так не могу. После съемок в Харькове, я побывал на минном поле, поселках, которых уже нет. Я понял, что нечего бояться в жизни. Все, что может быть ужасного — уже есть. Постоянные эмоциональные качели. Пять концертов в день. Постоянно видишь очень уставших людей. Это не привычный концерт со сценой, там, где они находятся. Иногда приходят по желанию, иногда так нужно, прийти, потому что это морально психологическая работа", — рассказал артист о своем опыте выступлений на Донбассе для украинских военных.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Донецкую область. Музыкант спел для военных и показал разрушения, которые претерпело одно из сел из-за российской агрессии.