Всю жизнь хранила чужие секреты: Меган Фокс презентует сборник стихов
Актриса Меган Фокс порадовала поклонников новыми творческими достижениями. Звезда предлагает заказать онлайн ее сбора стихов.
Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Instagram.
Литературные способности Меган
Меган Фокс готова почувствовать себя свободной. 37-летняя актриса фильма "Тело Дженнифер" рассказала, что написала поэтическую книгу "Красивые парни ядовиты", которая выйдет позже в этом году.
"Я написала книгу. Выходит 7 ноября. Эти стихи были написаны в попытке искоренить болезнь, которая укоренилась во мне из-за моего молчания. Я провела всю свою жизнь, храня тайны людей, мое тело болит от тяжести их грехов. Моя свобода живет на этих страницах, и я надеюсь, что мои слова могут вдохновить других вернуть свое счастье и свою идентичность, используя свой голос, чтобы осветить то, что было похоронено, но не забыто в темноте",— написала она.
Меган в свое время комментировала свой статус секс-символа. По ее словам, ее манера свободно выражаться и показывать свою личность очень провокационна для других. Но в этом ее миссия. Звезда также заметила, что ей грустно, что ее ум и чувство юмора недооценивают.
Напомним, Меган Фокс окончательно отпустил прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего мужа.
Ранее жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly, показал свою дочь-татуировщицу.