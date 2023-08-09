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Всю жизнь хранила чужие секреты: Меган Фокс презентует сборник стихов

9 августа 2023 11:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Всю жизнь хранила чужие секреты: Меган Фокс презентует сборник стихов
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Меган Фокс порадовала поклонников новыми творческими достижениями. Звезда предлагает заказать онлайн ее сбора стихов.

Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Instagram.

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Меган Фокс готова почувствовать себя свободной. 37-летняя актриса фильма "Тело Дженнифер" рассказала, что написала поэтическую книгу "Красивые парни ядовиты", которая выйдет позже в этом году.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механ Фокс (@meganfox)

"Я написала книгу. Выходит 7 ноября. Эти стихи были написаны в попытке искоренить болезнь, которая укоренилась во мне из-за моего молчания. Я провела всю свою жизнь, храня тайны людей, мое тело болит от тяжести их грехов. Моя свобода живет на этих страницах, и я надеюсь, что мои слова могут вдохновить других вернуть свое счастье и свою идентичность, используя свой голос, чтобы осветить то, что было похоронено, но не забыто в темноте",— написала она.

Меган в свое время комментировала свой статус секс-символа. По ее словам, ее манера свободно выражаться и показывать свою личность очень провокационна для других. Но в этом ее миссия. Звезда также заметила, что ей грустно, что ее ум и чувство юмора недооценивают.

Напомним, Меган Фокс окончательно отпустил прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего мужа.

Ранее жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly, показал свою дочь-татуировщицу.

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