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Внутри дыра: Ефросинина рассказала, как переживает возвращение мужа на фронт

2 сентября 2023 14:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Внутри дыра: Ефросинина рассказала, как переживает возвращение мужчины на фронт
Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/timur_khromaev/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Муж телеведущей Маши Ефросининой провел неделю с семьей в столице. После короткого отпуска, Тимур, который служит в рядах ВСУ, вернулся на передовую.

Об этом ведущая поделилась в своем Instagram.

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Маша Ефросинина ранее рассказывала, что редко говорит о муже с подписчиками, потому что это для нее болезненная тема. Женщина каждый день переживает за жизнь любимого. Тимур приехал ненадолго с фронта к семье, но уже через неделю вернулся назад.

 

Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Работа — мое реальное спасение, особенно, когда Тимур уезжает. Трудно очень первую неделю разлуки. Внутри дыра", — поделилась Маша Ефросинина.

Тимур впервые за полгода встретился с семьей. Ефросинина показала, как проводила время с любимым.

"Я раньше не любила воскресенья за их медлительность и, как мне казалось, скучную обыденность...В эти десять дней вместе мне хотелось только одного — чтобы такое неспешное воскресенье было каждый день: болтать, готовить, немного работать, что-то смотреть, целоваться, есть и гулять...Главное, вместе…", — рассказала ведущая.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Напомним, Маша Ефросинина умилила редкой встречей сына с отцом-военным.

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