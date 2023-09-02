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Всередині діра: Єфросиніна розповіла, як переживає повернення чоловіка на фронт

2 вересня 2023 14:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Всередині діра: Єфросиніна розповіла, як переживає повернення чоловіка на фронт
Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/timur_khromaev/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Чоловік телеведучої Маші Єфросиніної провів тиждень з родиною у столиці. Після короткої відпустки, Тимур, який служить у лавах ЗСУ, повернувся на передову.   

Про це ведуча поділилася у своєму Instagram.

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Маша Єфросиніна раніше розповідала, що нечасто говорить про чоловіка з підписниками, тому що це для неї болюча тема. Жінка щодня переживає за життя коханого. Тимур приїхав ненадовго з фронту до родини, але вже за тиждень повернувся назад. 

 

Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Робота — моє реальне спасіння, особливо, коли Тимур їде. Важко дуже перший тиждень розлуки. Всередині діра", — поділилася Маша Єфросиніна. 

Тимур вперше за пів року зустрівся з родиною. Єфросиніна показала, як проводила час з коханим.

"Я раніше не любила неділі за їхню повільність та, як мені здавалося, нудну буденність…В ці десять днів разом мені хотілося лише одного — щоб така неспішна неділя була щодня: балакати, готувати, трохи працювати, щось дивитися, цілуватися, їсти та гуляти...Головне, разом…", — розповіла ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розчулила рідкісною зустріччю сина з батьком-військовим.

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