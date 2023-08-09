Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Все святые — аж страшно": Остапчук ответил на троллинг звездных коллег arrow

"Все святые — аж страшно": Остапчук ответил на троллинг звездных коллег

9 августа 2023 14:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Все святые — страшно": Остапчук ответил на троллинг звездных коллег
Ведущий Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После того, как в сети поднялась волна критики программы Владимира Остапчука, где он со звездными коллегами обсуждал женщин, ведущий решил расставить все точки над "і". Также Владимир вспомнил прошлое, некоторых представителей шоу-бизнеса.

Об этом Остапчук сделал соответствующий пост в своем Instagram.

Читайте также:

А судьи кто?

По словам Владимира, он обожает обсуждать серьезные проблемы с "коллегами". Остапчук убежден, что злорадствовать и повышать свой рейтинг за счет его они умеют, но о себе так часто забывают. Первому вероятно "прилетело" певцу Владимиру Дантесу.

"Так нельзя, вы у себя одни, поэтому говорите больше о себе, а не других. Слышишь меня, слышишь, а что была за история полгода назад про "У меня детская травма от небритых ног учительницы" и "Волосы под мышками — это не прикольно, это воняет"? Слово "переобуваться" вам о чем-то говорит?" — возмущается шоумен.

Далее Владимир, скорее всего, обратился к Маше Ефросининой.

 

Ведущий Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

"Взрослая девочка, а не вы ли говорили, что мужчина обязательно ДОЛЖЕН больше зарабатывать? Или парни не посмотрят шоу и не начнут комплексовать из-за того, что если мало зарабатывают, то их женщина будет в этом упрекать и обсуждать? (как в вашем случае — на всю страну). Никто же никому ничего не обязан? Можно ли пару советов раздать?"  вопрашает ведущий.

Об Алексее Дурневе Остапчук, вероятно, тоже не забыл.

"Бесят девушки, которые смотрят все мои программы и не дают" — это не объективизация женщины? Но мне очень приятно, что мое личное мнение и мои личные предпочтения настолько важны для каждого из вас: "А судьи кто?". Шкалячий экспресс отправляется со станции "Небесная канцелярия" — всем приготовиться",  написал Остапчук.

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами на тему внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательны.

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Дантес поддержал украинок после скандала с Остапчуком.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз