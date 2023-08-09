"Все святые — страшно": Остапчук ответил на троллинг звездных коллег

Ведущий Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

После того, как в сети поднялась волна критики программы Владимира Остапчука, где он со звездными коллегами обсуждал женщин, ведущий решил расставить все точки над "і". Также Владимир вспомнил прошлое, некоторых представителей шоу-бизнеса.

Об этом Остапчук сделал соответствующий пост в своем Instagram.

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А судьи кто?

По словам Владимира, он обожает обсуждать серьезные проблемы с "коллегами". Остапчук убежден, что злорадствовать и повышать свой рейтинг за счет его они умеют, но о себе так часто забывают. Первому вероятно "прилетело" певцу Владимиру Дантесу.

"Так нельзя, вы у себя одни, поэтому говорите больше о себе, а не других. Слышишь меня, слышишь, а что была за история полгода назад про "У меня детская травма от небритых ног учительницы" и "Волосы под мышками — это не прикольно, это воняет"? Слово "переобуваться" вам о чем-то говорит?" — возмущается шоумен.

Далее Владимир, скорее всего, обратился к Маше Ефросининой.

Ведущий Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

"Взрослая девочка, а не вы ли говорили, что мужчина обязательно ДОЛЖЕН больше зарабатывать? Или парни не посмотрят шоу и не начнут комплексовать из-за того, что если мало зарабатывают, то их женщина будет в этом упрекать и обсуждать? (как в вашем случае — на всю страну). Никто же никому ничего не обязан? Можно ли пару советов раздать?" — вопрашает ведущий.

Об Алексее Дурневе Остапчук, вероятно, тоже не забыл.

"Бесят девушки, которые смотрят все мои программы и не дают" — это не объективизация женщины? Но мне очень приятно, что мое личное мнение и мои личные предпочтения настолько важны для каждого из вас: "А судьи кто?". Шкалячий экспресс отправляется со станции "Небесная канцелярия" — всем приготовиться", — написал Остапчук.

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами на тему внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательны.

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Дантес поддержал украинок после скандала с Остапчуком.