Все участники "Евровидения-2023" выйдут на красную дорожку: когда смотреть

Прошлогодняя Turquoise Carpet на конкурсе "Евровидение". Фото: Eurovision.TV

Уже послезавтра, 9 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир первого полуфинала конкурса "Евровидение-2023". А сегодня, 7 мая, все участники посетят красную дорожку: они дадут интервью СМИ и поприветствуют поклонников музыкального фестиваля.

Новини.LIVE расскажет когда и где смотреть прямую трансляцию торжественного мероприятия.

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Все участники в одной локации

В 17:00 по киевскому времени состоится церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2023". 37 делегаций посетят Turquoise Carpet (так называемую бирюзовую дорожку) в зале здания святого Георгия прямо в центре Ливерпуля.

Ведущими мероприятие станут украинский комментатор Тимур Мирошниченко и Сэм Квек. Участники "Евровидения" начнут свою прогулку от Walker Art Gallery и направятся к зданию святого Георгия, где состоится официальная церемония открытия конкурса.

Посмотреть прямую трансляцию события можно на официальном YouTube-канале "Евровидения".

Напомним, ранее мы писали, что певицу Руслану Лыжичко покажут в финале "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что певцу KHAYAT, который собирался ехать на "Евровидение-2023", отказали в выезде из Украины.