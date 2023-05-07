Всі учасники "Євробачення-2023" вийдуть на червону доріжку: коли дивитися

Минулорічна Turquoise Carpet на конкурсі "Євробачення". Фото: Eurovision.TV

Вже післязавтра, 9 травня, в англійському Ліверпулі пройде прямий етер першого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023". А сьогодні, 7 травня, всі учасники завітають на червону доріжку: вони дадуть інтерв'ю ЗМІ та привітають шанувальників музичного фестивалю.

Новини.LIVE розкаже коли та де дивитися пряму трансляцію урочистого заходу.

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Всі учасники в одній локації

О 17:00 за київським часом відбудеться церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2023". 37 делегацій відвідають Turquoise Carpet (так звану бірюзову доріжку) в залі будівлі святого Георгія прямо в центрі Ліверпуля.

Ведучими заходу стануть український коментатор Тимур Мірошниченко та Сем Квек. Учасники цьогорічного "Євробачення" розпочнуть свою прогулянку від Walker Art Gallery і попрямують до будівлі святого Георгія, де відбудеться офіційна церемонія відкриття конкурсу.

Подивитися пряму трансляцію події можна на офіційному YouTube-каналі "Євробачення".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Руслану Лижичко покажуть у фіналі "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що співаку KHAYAT, який збирався їхати на "Євробачення-2023", відмовили у виїзді з України.