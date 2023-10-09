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Вся в звездную маму: дочь Белуччи ошеломила соблазнительной фотосессией

9 октября 2023 15:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вся в звездную мамочку: дочь Белуччи ошеломила соблазнительной фотосессией
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 19-летняя модель Дева Кассель, снялась в откровенной фотосессии. Красавицу фотографировал Бастьен Бараде.

Фото дочь Касселя опубликовала в Instagram.

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На снимках модель позирует в коротких платьях и показывает пышное декольте. Бараде ранее уже сотрудничал с Кассель во время работы над обложкой iO Donna. На портретных фото, модель позирует в нескольких образах, созданных стилистом Дианой Серфати.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Deva Cassel (@devacassel)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BASTIEN BARADE (@bastienbarade)

"Дева. Неопубликованое", — подписал фотограф серию снимков, и назвал Деву своей музой.

Дева Кассель активно занимается своей модельной карьерой: регулярно появляется на обложках журналов и дефилирует на Неделях мод. Недавно она приняла участие в шоу Dior в Париже и Dolce & Gabbana в Милане.

Родители Девы, Моника Беллуччи и Венсан Кассель, были женаты с 1999 по 2013 год. После развода актер женился на модели Тине Кунаки, о расставании с которой стало известно в апреле этого года.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BASTIEN BARADE (@bastienbarade)

Несколько лет назад Моника Беллуччи развелась с французским художником Николя Лефевром, с которым встречалась после развода. А в начале этого года СМИ стало известно о романе актрисы с режиссером Тимом Бертоном.

Ранее победительница "Евровидения-2023" украсила обложку Vogue.

Напомним, Ризадинова удивила шпагатом на железнодорожном вокзале.

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