Вся в звездную мамочку: дочь Белуччи ошеломила соблазнительной фотосессией

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 19-летняя модель Дева Кассель, снялась в откровенной фотосессии. Красавицу фотографировал Бастьен Бараде.

Фото дочь Касселя опубликовала в Instagram.

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На снимках модель позирует в коротких платьях и показывает пышное декольте. Бараде ранее уже сотрудничал с Кассель во время работы над обложкой iO Donna. На портретных фото, модель позирует в нескольких образах, созданных стилистом Дианой Серфати.

"Дева. Неопубликованое", — подписал фотограф серию снимков, и назвал Деву своей музой.

Дева Кассель активно занимается своей модельной карьерой: регулярно появляется на обложках журналов и дефилирует на Неделях мод. Недавно она приняла участие в шоу Dior в Париже и Dolce & Gabbana в Милане.

Родители Девы, Моника Беллуччи и Венсан Кассель, были женаты с 1999 по 2013 год. После развода актер женился на модели Тине Кунаки, о расставании с которой стало известно в апреле этого года.

Несколько лет назад Моника Беллуччи развелась с французским художником Николя Лефевром, с которым встречалась после развода. А в начале этого года СМИ стало известно о романе актрисы с режиссером Тимом Бертоном.

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